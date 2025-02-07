https://ria.ru/20250207/mazut-1997884802.html

На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута

На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 07.02.2025

На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута

На побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе нашли новые точечные выбросы мазута, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:09:00+03:00

2025-02-07T09:09:00+03:00

2025-02-07T11:48:00+03:00

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

черное море

россия

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На побережье Черного моря в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе нашли новые точечные выбросы мазута, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов", — сказал собеседник агентства.По его словам, всего за время работ удалось очистить более 355 километров береговой линии, в том числе повторно. "Собрано около 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Просеяна вибрационной установкой "Грохот" 21 тысяча тонн. Специализированными организациями проводятся работы по утилизации загрязненного грунта", — добавил представитель МЧС.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе 24 января также объявили режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

https://ria.ru/20250206/mazut-1997677172.html

севастополь

черное море

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новые случаи точечных выбросов мазута на побережье Крыма и Кубани Новые случаи точечных выбросов фракций мазута зафиксированы на 15 участках проведения работ на побережье на Кубани, в Крыму и Севастополе, сообщили в МЧС. На кадрах – Краснодарский край. 2025-02-07T09:09 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), черное море, россия, происшествия, краснодарский край