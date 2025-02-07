https://ria.ru/20250207/makron-1997941653.html

"Прячет шею, это странно". Жена Макрона больше не оправдывается за свой пол

"Прячет шею, это странно". Жена Макрона больше не оправдывается за свой пол - РИА Новости, 07.02.2025

"Прячет шею, это странно". Жена Макрона больше не оправдывается за свой пол

Американская журналист и блогер Кэндис Оуэнс опубликовала новую часть расследования о жене президента Франции. Автор привела новые доказательства того, что... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:20:00+03:00

2025-02-07T15:20:00+03:00

2025-02-07T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Американская журналист и блогер Кэндис Оуэнс опубликовала новую часть расследования о жене президента Франции. Автор привела новые доказательства того, что Брижит Макрон родилась мужчиной, присвоила личность родной сестры и сменила пол, после чего стала первой леди Франции.В этот раз факты столь серьезны, что Елисейский дворец взял паузу и вообще перестал комментировать тему.Кто такая Кэндис Оуэнс.Кэндис Оуэнс родилась 29 апреля 1989 года в городе Стэмфорд штата Коннектикут. Кроме нее, в семье воспитывались еще трое детей. Уже в школе Кэндис оказалась в эпицентре большого скандала: одноклассники прислали ей голосовые сообщения с оскорблениями на расовой почве и угрозами расправы. Среди авторов оказался сын тогдашнего мэра и будущего губернатора-демократа Дэннела Мэллоя. Семья Кэндис подала в суд на городской совет по образованию, обвинив учреждение в том, что оно не защитило права девочки. Совет выплатил пострадавшей 37 500 долларов.После школы Оуэнс получила степень бакалавра в области журналистики в Род-Айлендском университете. Работала в женском журнале Vogue.С 2019-го вела шоу Candace Owens Hour на YouTube-канале PragerU, а с 2021-го выпускала еженедельные передачи на консервативной платформе Daily Wire. Среди гостей - известные политики-республиканцы, а также их сторонники: нынешний президент Дональд Трамп, глава UFC Дана Уайт, конгрессмен Джим Джордан.Сейчас журналистка ведет канал на YouTube, который имеет многомиллионную армию подписчиков.Политические взгляды.Кэндис Оуэнс поддерживает Дональда Трампа, которого называет "спасителем" западной цивилизации. А движение афроамериканцев Black Lives Matter характеризует не иначе как "группу плаксивых малышей", которые пытаются привлечь к себе внимание.Выступает против абортов и критикует современный феминизм.Является членом Национальной стрелковой ассоциации и отстаивает права граждан на хранение и ношение оружия.Критически отзывается о мусульманской эмиграции в Европу, предполагая, что в будущем американцам придется спасать англичан от мусульманской угрозы."Зеленский – гомосексуалист"Говоря о России, журналистка подчеркивает, что уважает ее право на суверенитет. Летом 2024 года в эфире на своем канале жестко раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского:"Для меня Зеленский — это очередной гомосексуальный лидер в черном латексе, пляшущий на высоких каблуках, как в клипе Single Ladies. Очередной актер, которого поставили на должность, чтобы играть роль. Да, именно так я и воспринимаю многих этих президентов: это актеры, которых натаскивают на роль лидеров. Ровно поэтому я упрекала Зеленского за то, что он постоянно носит военную одежду. Очевидно же, что он просто отыгрывает роль"."Храбрый Такер"Она поддержала Такера Карлсона после нашумевшего интервью с Владимиром Путиным, которое журналист взял в феврале 2024-го.Поездку журналиста в Москву назвала мудрым и храбрым решением.Первая леди - мужчина?Первой, кто назвал Брижит Макрон трансгендером, была французская журналистка Наталья Рэй. Столкнувшись с беспрецедентным давлением со стороны французских властей после скандальных публикаций, Рэй решила попросить Россию о политическом убежище.Дело Рэй продолжила Оуэнс. В начале февраля американка выпустила первую часть расследования и вскоре обещает опубликовать вторую. Тем временем, адвокаты четы Макронов угрожают привлечь ее к суду, а персональный сайт журналистки подвергается атакам хакеров.Оуэнс отмечает, что французский лидер и его супруга "определенно не выглядят парой, которой нечего скрывать". Несмотря на повышенный интерес к семье президента – из-за огромной разницы в возрасте – та ведет закрытый образ жизни. А вся информация, которая попадает в СМИ, тщательно контролируется пиарщиками. Но иногда что-то просачивается в информпространство помимо их воли.Так, в 2018-м журнал Closer сообщил, что Брижит посещала Американскую больницу в Париже. Заметка вызвала "непропорционально резкую" реакцию первой леди. Еще тогда некоторые журналисты сочли это подозрительным. По официальной версии, мадам Макрон делала косметическую операцию. Оуэнс выяснила, что супругу президента, судя по всему, принимал хирург Патрик Бьюи – известный специалист по "феминизирующей пластике", который часто оказывает услуги трансгендерам.Еще один подозрительный момент: адвокаты Макронов в своих письмах в адрес Оуэнс так и не дали ответа на ее прямой вопрос о том, является ли Брижит трансгендером. Вместо этого увели разговор на другие темы.Нестыковки в официальной биографииВ 2016-м во Франции запустили медиакомпанию по раскрутке Брижит. Вышли несколько биографий. Углы там старательно сглаживали. Сперва публике лгали, что разница между супругами "всего" 17 лет. Затем — что в момент знакомства Брижит было 36, а не 39. Якобы в нее были влюблены многие ученики в школе, но только Макрон сумел "завоевать ее сердце"."Если она такая "горячая училка", которая, как пишут биографы, "щеголяла в мини-юбках на тусовках", то почему нет ни одного ее фото того периода?", - задается вопросом Оуэнс во второй части расследования.Самая ранняя фотография в "официальной" биографии датируется 1993-м. Оуэнс обращает внимание на нестыковку: Эммануэль и Брижит познакомились, когда мальчику было 14 лет, то есть в 1991-м.Любопытна и подпись под фото: "40-летняя Брижит Озьер (фамилия до брака с Макроном - прим.ред.). Замужем, трое детей. Ее очень ценят в школе. И ей предстоит поистине судьбоносная встреча".В то же время журналистка обращает внимание на простой факт: в открытом доступе нет фотографий Брижит с тремя детьми.Странная деталь на фотоДело в том, что в ней нет никаких детских фотографий Брижит Макрон, как и фотографий в качестве молодой мамы.Также Оуэнс призвала внимательно посмотреть фотографии "якобы молодой Брижит", сделанные в 1990-е. "На многих опубликованных фотографиях она, что удивительно, носит шарф. Почему она всегда закрывает шею? Это кажется странным. Я сейчас увеличу несколько фотографий. … Вот, видно, что это не она. На "официальных" фото совсем другой человек", - заявляет журналистка.Так или иначе, американка пообещала новую порцию "сенсационных доказательств". Пока же вышла лишь вторая часть.

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

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