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Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России - РИА Новости, 03.02.2025
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17:08 03.02.2025 (обновлено: 21:34 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/makron-1997143786.html
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России - РИА Новости, 03.02.2025
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России, сообщил РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:08:00+03:00
2025-02-03T21:34:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети Х."Наташа Рей просит политического убежища у (депутата Госдумы. — Прим. ред.) Петра Толстого из-за юридических преследований (во Франции. — Прим. ред.)", — говорится в посте.При этом защитник не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство. По словам Данглеана, журналистка в течение трех лет проводила углубленное расследование, чтобы проверить официальную биографию Брижит Макрон."Наташа Рей опубликовала выводы своего расследования на видео и в Facebook*. Рей является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде", — указал адвокат.Он убежден, что обвинения против его подзащитной сфабрикованы и включают в том числе ложные показания, которые дали против нее супруги Озьер, бывшие члены семьи Брижит Макрон. Наташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала ролик на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.В сентябре 2024-го суд в Париже приговорил двух женщин, включая Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского лидера.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html
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в мире, франция, россия, париж, брижит макрон, петр толстой, youtube, facebook, госдума рф
В мире, Франция, Россия, Париж, Брижит Макрон, Петр Толстой, YouTube, Facebook, Госдума РФ
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России

Называющая жену Макрона мужчиной журналистка Рей попросила политубежища в РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети Х.
"Наташа Рей просит политического убежища у (депутата Госдумы. — Прим. ред.) Петра Толстого из-за юридических преследований (во Франции. — Прим. ред.)", — говорится в посте.
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При этом защитник не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство.
По словам Данглеана, журналистка в течение трех лет проводила углубленное расследование, чтобы проверить официальную биографию Брижит Макрон.
"Наташа Рей опубликовала выводы своего расследования на видео и в Facebook*. Рей является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде", — указал адвокат.
Он убежден, что обвинения против его подзащитной сфабрикованы и включают в том числе ложные показания, которые дали против нее супруги Озьер, бывшие члены семьи Брижит Макрон.
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Наташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала ролик на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В сентябре 2024-го суд в Париже приговорил двух женщин, включая Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского лидера.
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