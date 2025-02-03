Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
Называющая жену Макрона мужчиной журналистка Рей попросила политубежища в РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 фев — РИА Новости. Журналистка Наташа Рей, которая утверждает, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети Х.
"Наташа Рей просит политического убежища у (депутата Госдумы. — Прим. ред.) Петра Толстого из-за юридических преследований (во Франции. — Прим. ред.)", — говорится в посте.
При этом защитник не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство.
По словам Данглеана, журналистка в течение трех лет проводила углубленное расследование, чтобы проверить официальную биографию Брижит Макрон.
"Наташа Рей опубликовала выводы своего расследования на видео и в Facebook*. Рей является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде", — указал адвокат.
Он убежден, что обвинения против его подзащитной сфабрикованы и включают в том числе ложные показания, которые дали против нее супруги Озьер, бывшие члены семьи Брижит Макрон.
Наташа Рей называет себя независимой журналисткой. В декабре 2021 года она опубликовала ролик на платформе YouTube, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции. По ее утверждению, школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В сентябре 2024-го суд в Париже приговорил двух женщин, включая Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского лидера.
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