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В Махачкале арестовали гендиректора водоканала по подозрению в подкупе
В Махачкале арестовали гендиректора водоканала по подозрению в подкупе - РИА Новости, 07.02.2025
В Махачкале арестовали гендиректора водоканала по подозрению в подкупе
Суд заключил под стражу генерального директора ОАО "Махачкалаводоканал", который был задержан по подозрению в получении более 2 миллионов рублей за выдачу... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:07:00+03:00
2025-02-07T20:07:00+03:00
2025-02-07T20:07:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу генерального директора ОАО "Махачкалаводоканал", который был задержан по подозрению в получении более 2 миллионов рублей за выдачу технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения незаконно построенных многоэтажек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. В четверг прокуратура республики сообщила о задержании руководителя горводоканала Махачкалы, против него возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, в 2024 году он за вознаграждение в 2,3 миллиона рублей выдал жителю региона технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения двух многоквартирных домов, которые были построены без разрешительной документации и включены в реестр проблемных домов. “В отношении генерального директора ОАО "Махачкалаводоканал" по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Махачкале арестовали гендиректора водоканала по подозрению в подкупе
Суд арестовал гендиректора ОАО "Махачкалаводоканал" по подозрению в подкупе