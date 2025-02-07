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Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе - РИА Новости, 07.02.2025
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Наука
 
12:43 07.02.2025 (обновлено: 13:41 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/magate-1997937602.html
Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе
Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе - РИА Новости, 07.02.2025
Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе
Делегации России и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе, сообщил в пятницу "Росатом". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:43:00+03:00
2025-02-07T13:41:00+03:00
наука
россия
магатэ
москва
вена
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе, сообщил в пятницу "Росатом".В Москве в тот же день состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ Делегации возглавили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.В состав российской делегации, которую возглавлял генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии."Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, магатэ, москва, вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Россия, МАГАТЭ, Москва, Вена, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе

Росатом: делегации РФ и МАГАТЭ продолжат контактировать на регулярной основе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе, сообщил в пятницу "Росатом".
В Москве в тот же день состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ Делегации возглавили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В состав российской делегации, которую возглавлял генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
"Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе", - говорится в сообщении ведомства.
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НаукаРоссияМАГАТЭМоскваВенаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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