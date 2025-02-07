https://ria.ru/20250207/magate-1997937602.html

Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе

Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе - РИА Новости, 07.02.2025

Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе

Делегации России и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе, сообщил в пятницу "Росатом". РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:43:00+03:00

2025-02-07T12:43:00+03:00

2025-02-07T13:41:00+03:00

наука

россия

магатэ

москва

вена

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997954157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1704a7c29f8865f047196af43ee45ecf.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе, сообщил в пятницу "Росатом".В Москве в тот же день состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ Делегации возглавили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.В состав российской делегации, которую возглавлял генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии."Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250205/magate-1997616392.html

россия

москва

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магатэ, москва, вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"