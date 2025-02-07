Россия и МАГАТЭ буду поддерживать контакт на регулярной основе
Росатом: делегации РФ и МАГАТЭ продолжат контактировать на регулярной основе
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе, сообщил в пятницу "Росатом".
В Москве в тот же день состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ Делегации возглавили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В состав российской делегации, которую возглавлял генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
"Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе", - говорится в сообщении ведомства.
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