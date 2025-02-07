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Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве
Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве
В Москве завершились переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:05:00+03:00
2025-02-07T12:05:00+03:00
2025-02-07T13:13:00+03:00
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Москве завершились переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.Консультации прошли на ВДНХ в павильоне "Атом".Как уточнял ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Ядерные технологии, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве
Лихачев и Гросси в Москве обсудили ситуацию на Запорожской АЭС