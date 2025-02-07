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Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
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Ядерные технологии
 
12:05 07.02.2025 (обновлено: 13:13 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/likhachev-1997922644.html
Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве
Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве
В Москве завершились переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2025
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2025-02-07T13:13:00+03:00
ядерные технологии
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Москве завершились переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.Консультации прошли на ВДНХ в павильоне "Атом".Как уточнял ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html
https://ria.ru/20250205/magate-1997616392.html
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россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Ядерные технологии, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве

Лихачев и Гросси в Москве обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве. 7 февраля 2025
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Москве завершились переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.
Консультации прошли на ВДНХ в павильоне "Атом".
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Как уточнял ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Ядерные технологииРоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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