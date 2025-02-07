https://ria.ru/20250207/likhachev-1997922644.html

Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве

Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве - РИА Новости, 07.02.2025

Лихачев и Гросси завершили переговоры в Москве

В Москве завершились переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:05:00+03:00

2025-02-07T12:05:00+03:00

2025-02-07T13:13:00+03:00

ядерные технологии

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Москве завершились переговоры гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.Консультации прошли на ВДНХ в павильоне "Атом".Как уточнял ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.

https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс