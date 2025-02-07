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Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
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10:32 07.02.2025 (обновлено: 10:49 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/likhachev-1997897613.html
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве - РИА Новости, 07.02.2025
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:32:00+03:00
2025-02-07T10:49:00+03:00
москва
политика
рафаэль гросси
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Консультации делегаций России и МАГАТЭ проходят на ВДНХ в павильоне "Атом".Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в сентябре 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС.В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявляло агентство.
https://ria.ru/20250203/rosatom-1997102697.html
https://ria.ru/20250205/magate-1997616392.html
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москва, политика, рафаэль гросси
Москва, Политика, Рафаэль Гросси
Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве

Гендиректор "Росатома" Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси начали переговоры в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Консультации делегаций России и МАГАТЭ проходят на ВДНХ в павильоне "Атом".
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Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в сентябре 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС.
В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявляло агентство.
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