https://ria.ru/20250207/likhachev-1997897613.html

Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве

Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве - РИА Новости, 07.02.2025

Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:32:00+03:00

2025-02-07T10:32:00+03:00

2025-02-07T10:49:00+03:00

москва

политика

рафаэль гросси

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Консультации делегаций России и МАГАТЭ проходят на ВДНХ в павильоне "Атом".Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в сентябре 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС.В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые - очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявляло агентство.

https://ria.ru/20250203/rosatom-1997102697.html

https://ria.ru/20250205/magate-1997616392.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, политика, рафаэль гросси