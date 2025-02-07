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Путин назначил Кириенко главой комитета по поддержке экологических проектов - РИА Новости, 07.02.2025
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15:33 07.02.2025 (обновлено: 15:41 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/kirienko-1997993072.html
Путин назначил Кириенко главой комитета по поддержке экологических проектов
Путин назначил Кириенко главой комитета по поддержке экологических проектов - РИА Новости, 07.02.2025
Путин назначил Кириенко главой комитета по поддержке экологических проектов
Президент России Владимир Путин утвердил состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов и назначил первого... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:33:00+03:00
2025-02-07T15:41:00+03:00
сергей кириенко
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов и назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко его председателем, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов: Кириенко Сергей Владиленович - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель Координационного комитета)", - говорится в документе.
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сергей кириенко, политика, россия, владимир путин
Сергей Кириенко, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назначил Кириенко главой комитета по поддержке экологических проектов

Кириенко назначен председателем комитета по поддержке экологических проектов

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Валерий Мельников
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов и назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко его председателем, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Состав Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов: Кириенко Сергей Владиленович - первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель Координационного комитета)", - говорится в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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