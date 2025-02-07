https://ria.ru/20250207/gunba-1998046141.html
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии - РИА Новости, 07.02.2025
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии
Абхазский политик Бадра Гунба, отвечая на обвинения оппозиции в том, что он встречался с российскими официальными лицами, не будучи избранным президентом... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:20:00+03:00
2025-02-07T18:20:00+03:00
2025-02-07T18:46:00+03:00
абхазия
москва
россия
сергей кириенко
президентские выборы в абхазии — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997683297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d341d6b130a39210f31b077cc7a1fff0.jpg
СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба, отвечая на обвинения оппозиции в том, что он встречался с российскими официальными лицами, не будучи избранным президентом Абхазии, заявил, что считает правильным отстаивать интересы страны, независимо от должности. Ранее Гунба провел встречу в Москве с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. "Для меня очень важно, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, в каком бы статусе ни был, отстаивать позицию нашей страны. Учитывая наши доверительные, дружеские отношения с руководителями ведомств, я использовал эту возможность для улучшения жизни наших граждан", - сказал Гунба журналистам в пятницу во время пресс-подхода в аэропорту Сухума. Он подчеркнул, что любой человек, имеющий такую возможность, должен использовать ее на благо Абхазии. "Эти встречи были направлены на решение острых задач, которые сегодня стоят перед нашей страной", - подчеркнул Гунба.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997812536.html
абхазия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997683297_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_39df10e32a2105785964f59920f1c433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, москва, россия, сергей кириенко, президентские выборы в абхазии — 2025, в мире
Абхазия, Москва, Россия, Сергей Кириенко, Президентские выборы в Абхазии — 2025, В мире
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии
Гунба назвал важным отстаивание интересов Абхазии, независимо от должности