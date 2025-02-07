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Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии - РИА Новости, 07.02.2025
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18:20 07.02.2025 (обновлено: 18:46 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/gunba-1998046141.html
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии - РИА Новости, 07.02.2025
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии
Абхазский политик Бадра Гунба, отвечая на обвинения оппозиции в том, что он встречался с российскими официальными лицами, не будучи избранным президентом... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:20:00+03:00
2025-02-07T18:46:00+03:00
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба, отвечая на обвинения оппозиции в том, что он встречался с российскими официальными лицами, не будучи избранным президентом Абхазии, заявил, что считает правильным отстаивать интересы страны, независимо от должности. Ранее Гунба провел встречу в Москве с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. "Для меня очень важно, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, в каком бы статусе ни был, отстаивать позицию нашей страны. Учитывая наши доверительные, дружеские отношения с руководителями ведомств, я использовал эту возможность для улучшения жизни наших граждан", - сказал Гунба журналистам в пятницу во время пресс-подхода в аэропорту Сухума. Он подчеркнул, что любой человек, имеющий такую возможность, должен использовать ее на благо Абхазии. "Эти встречи были направлены на решение острых задач, которые сегодня стоят перед нашей страной", - подчеркнул Гунба.
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абхазия, москва, россия, сергей кириенко, президентские выборы в абхазии — 2025, в мире
Абхазия, Москва, Россия, Сергей Кириенко, Президентские выборы в Абхазии — 2025, В мире
Гунба призвал отстаивать интересы Абхазии

Гунба назвал важным отстаивание интересов Абхазии, независимо от должности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАбхазский политический и государственный деятель Бадра Гунба
Абхазский политический и государственный деятель Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Абхазский политический и государственный деятель Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба, отвечая на обвинения оппозиции в том, что он встречался с российскими официальными лицами, не будучи избранным президентом Абхазии, заявил, что считает правильным отстаивать интересы страны, независимо от должности.
Ранее Гунба провел встречу в Москве с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
"Для меня очень важно, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, в каком бы статусе ни был, отстаивать позицию нашей страны. Учитывая наши доверительные, дружеские отношения с руководителями ведомств, я использовал эту возможность для улучшения жизни наших граждан", - сказал Гунба журналистам в пятницу во время пресс-подхода в аэропорту Сухума.
Он подчеркнул, что любой человек, имеющий такую возможность, должен использовать ее на благо Абхазии. "Эти встречи были направлены на решение острых задач, которые сегодня стоят перед нашей страной", - подчеркнул Гунба.
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