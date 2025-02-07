https://ria.ru/20250207/gubernator-1998072836.html

Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре

Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре - РИА Новости, 07.02.2025

Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре

Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома России Элла... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:29:00+03:00

2025-02-07T20:29:00+03:00

2025-02-07T21:53:00+03:00

политика

новгородская область

цик рф

элла памфилова

андрей никитин (политик)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина, приняв его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу."Досрочные выборы губернатора Новгородской области будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года", - сказала Памфилова.Единый день голосования пройдет в России 14 сентября 2025 года, прямые выборы глав регионов пройдут в 18 субъектах страны.

https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, новгородская область, цик рф, элла памфилова, андрей никитин (политик), россия, владимир путин