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Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре - РИА Новости, 07.02.2025
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20:29 07.02.2025 (обновлено: 21:53 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/gubernator-1998072836.html
Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре
Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре - РИА Новости, 07.02.2025
Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре
Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома России Элла... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:29:00+03:00
2025-02-07T21:53:00+03:00
политика
новгородская область
цик рф
элла памфилова
андрей никитин (политик)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина, приняв его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.&quot;Досрочные выборы губернатора Новгородской области будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года&quot;, - сказала Памфилова.Единый день голосования пройдет в России 14 сентября 2025 года, прямые выборы глав регионов пройдут в 18 субъектах страны.
https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html
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политика, новгородская область, цик рф, элла памфилова, андрей никитин (политик), россия, владимир путин
Политика, Новгородская область, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Андрей Никитин (политик), Россия, Владимир Путин
Выборы главы Новгородской области пройдут в сентябре

Памфилова: выборы губернатора Новгородской области пройдут в сентябре 2025 года

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Досрочные выборы губернатора Новгородской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года, сообщила РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Никитина, приняв его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
«

"Досрочные выборы губернатора Новгородской области будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года", - сказала Памфилова.

Единый день голосования пройдет в России 14 сентября 2025 года, прямые выборы глав регионов пройдут в 18 субъектах страны.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Вчера, 19:47
 
ПолитикаНовгородская областьЦИК РФЭлла ПамфиловаАндрей Никитин (политик)РоссияВладимир Путин
 
 
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