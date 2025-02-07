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Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области - РИА Новости, 07.02.2025
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:47:00+03:00
2025-02-07T19:47:00+03:00
2025-02-07T20:12:00+03:00
политика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля."В связи с заявлением губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", — говорится в тексте.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.
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политика, новгородская область, владимир путин, андрей никитин (политик), россия
Политика, Новгородская область, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Россия
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области
Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области Никитина