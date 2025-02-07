https://ria.ru/20250207/gubernator-1998067148.html

Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области

Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области - РИА Новости, 07.02.2025

Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:47:00+03:00

2025-02-07T19:47:00+03:00

2025-02-07T20:12:00+03:00

политика

новгородская область

владимир путин

андрей никитин (политик)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998068396_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_9ac5d0b19c1a7ce5e9ff451ec69b2e87.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля."В связи с заявлением губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: принять отставку губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", — говорится в тексте.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.

https://ria.ru/20250203/konkurs-1997156713.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, новгородская область, владимир путин, андрей никитин (политик), россия