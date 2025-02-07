Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
13:19 07.02.2025 (обновлено: 13:20 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/grossi-1997948079.html
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2025
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:19:00+03:00
2025-02-07T13:20:00+03:00
ядерные технологии
днепр (город)
энергодар
европа
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80e0abeb1c19b73deefa150c8022258b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. “В скором времени, я думаю”, - сказал он журналистам в пятницу. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
https://ria.ru/20250207/aes-1997941335.html
днепр (город)
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_042e7e2cab3516bfc9acc79d106604f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ
Ядерные технологии, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
“В скором времени, я думаю”, - сказал он журналистам в пятницу.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
Стройплощадка АЭС Белене в Болгарии - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Лихачев оценил планы Киева использовать оборудование с АЭС "Белене"
12:57
 
Ядерные технологииДнепр (город)ЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала