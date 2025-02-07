https://ria.ru/20250207/grossi-1997948079.html
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2025
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:19:00+03:00
2025-02-07T13:19:00+03:00
2025-02-07T13:20:00+03:00
ядерные технологии
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рафаэль гросси
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. “В скором времени, я думаю”, - сказал он журналистам в пятницу. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
https://ria.ru/20250207/aes-1997941335.html
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днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ
Ядерные технологии, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Гросси: МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени