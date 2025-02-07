https://ria.ru/20250207/grossi-1997948079.html

Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2025

Гросси рассказал, когда состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:19:00+03:00

2025-02-07T13:19:00+03:00

2025-02-07T13:20:00+03:00

ядерные технологии

днепр (город)

энергодар

европа

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80e0abeb1c19b73deefa150c8022258b.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ проведет ротацию экспертов на ЗАЭС в скором времени, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. “В скором времени, я думаю”, - сказал он журналистам в пятницу. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.

https://ria.ru/20250207/aes-1997941335.html

днепр (город)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ