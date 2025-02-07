https://ria.ru/20250207/grossi-1997931109.html
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым - РИА Новости, 07.02.2025
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым
МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:28:00+03:00
2025-02-07T12:28:00+03:00
2025-02-07T13:14:00+03:00
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
в мире
россия
европа
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997897457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1741d3c320ebd2f5d5e4932f64ade79.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - сказал он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.Гросси назвал важными переговоры с российской стороной в Москве, отметив, что "усилия должны быть продолжены" для повышения безопасности ЗАЭС."Мы продолжим наши усилия для обеспечения стабильности", - отметил гендиректор МАГАТЭ.Он также отметил работу персонала ЗАЭС, указав, что их деятельность, несмотря на существующие для них риски, помогает избежать ядерного инцидента.
https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html
москва
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997897457_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_abdf60ed14a5af1e82a39f67ecf1e06c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, в мире, россия, европа, алексей лихачев, рафаэль гросси
Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Россия, Европа, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым
Гросси на переговорах в Москве обсудил с Лихачевым ситуацию на ЗАЭС