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Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым

Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым - РИА Новости, 07.02.2025

Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым

МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:28:00+03:00

2025-02-07T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - сказал он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.Гросси назвал важными переговоры с российской стороной в Москве, отметив, что "усилия должны быть продолжены" для повышения безопасности ЗАЭС."Мы продолжим наши усилия для обеспечения стабильности", - отметил гендиректор МАГАТЭ.Он также отметил работу персонала ЗАЭС, указав, что их деятельность, несмотря на существующие для них риски, помогает избежать ядерного инцидента.

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