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Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым - РИА Новости, 07.02.2025
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12:28 07.02.2025 (обновлено: 13:14 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/grossi-1997931109.html
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым - РИА Новости, 07.02.2025
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым
МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:28:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - сказал он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.Гросси назвал важными переговоры с российской стороной в Москве, отметив, что "усилия должны быть продолжены" для повышения безопасности ЗАЭС."Мы продолжим наши усилия для обеспечения стабильности", - отметил гендиректор МАГАТЭ.Он также отметил работу персонала ЗАЭС, указав, что их деятельность, несмотря на существующие для них риски, помогает избежать ядерного инцидента.
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москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, в мире, россия, европа, алексей лихачев, рафаэль гросси
Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Россия, Европа, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым

Гросси на переговорах в Москве обсудил с Лихачевым ситуацию на ЗАЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Москве
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МАГАТЭ и РФ намерены продолжить работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Ситуация беспрецедентная, как я говорил, на крупнейшей электростанции Европы, находящейся прямо в центре боевых действий. Наши общие усилия были направлены на то, чтобы предотвратить ядерный инцидент с серьезными последствиями", - сказал он по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
Гросси назвал важными переговоры с российской стороной в Москве, отметив, что "усилия должны быть продолжены" для повышения безопасности ЗАЭС.
"Мы продолжим наши усилия для обеспечения стабильности", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
Он также отметил работу персонала ЗАЭС, указав, что их деятельность, несмотря на существующие для них риски, помогает избежать ядерного инцидента.
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МоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреРоссияЕвропаАлексей ЛихачевРафаэль Гросси
 
 
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