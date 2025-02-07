https://ria.ru/20250207/gosduma-1997863973.html

В Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года

В Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года - РИА Новости, 07.02.2025

В Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года

Граждане, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей с 2025... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:35:00+03:00

2025-02-07T03:35:00+03:00

2025-02-07T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Граждане, которые платят повышенные ставки НДФЛ и приобретают недвижимость в ипотеку, смогут получить налоговый вычет размером до 1,1 миллиона рублей с 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "С 2025 года в России изменяется система налоговых вычетов для граждан, приобретающих недвижимость в ипотеку. Новые правила коснутся тех, кто платит повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь сумма, которую можно будет вернуть, возрастает до 1,1 миллиона рублей. Это изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года", - сказал Гаврилов. По его словам, основной принцип имущественного налогового вычета остаётся прежним, граждане могут вернуть часть уплаченного налога за покупку недвижимости и по ипотечным процентам. "Однако раньше максимальный возврат был ограничен 13% от фиксированных пределов (2 миллиона рублей за недвижимость и 3 миллиона рублей за ипотечные проценты), что составляло 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно. Новая шкала НДФЛ вводит дифференцированные ставки, благодаря которым сумма возврата увеличивается. Теперь вычет будет рассчитываться исходя из ставки налога, уплаченного налогоплательщиком, а не единой ставки 13%", - отметил депутат. Он напомнил, что новая система налогообложения включает пять уровней ставок: 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, 15% — для части дохода от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей, 18% — для части дохода от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% — от 20 миллионов до 50 миллионов рублей и 22% — для части дохода свыше 50 миллионов рублей. Депутат добавил, что эти изменения означают, что налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат. "Размер вычета за покупку жилья теперь варьируется: те, кто платит налог по минимальной ставке, смогут вернуть 260 тысяч рублей, а для граждан с доходом свыше 50 миллионов рублей эта сумма составит 440 тысяч рублей. Аналогично увеличивается возврат по ипотечным процентам: от 390 тысяч рублей при минимальной ставке налога до 660 тысяч рублей для тех, кто попадает под самую высокую ставку. В результате при одновременном использовании вычета за покупку жилья и процентов по ипотеке общая сумма возврата может достигать 1,1 миллиона рублей", - подчеркнул Гаврилов. По мнению парламентария, новая шкала налогообложения делает возврат налогов более пропорциональным уровню доходов, позволяя компенсировать часть расходов на жильё более значительными суммами. "Однако все еще важно точно рассчитывать суммы возврата в каждом случае. Для этого рекомендуется обращаться в налоговые органы, чтобы учесть все нюансы начисленного налога и возможного вычета", - добавил он.

https://ria.ru/20250127/vychet-1985979135.html

https://ria.ru/20241029/nalogovyy_vychet-1980701338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф