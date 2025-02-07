https://ria.ru/20250207/glava-1998020686.html

Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США

Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США - РИА Новости, 07.02.2025

Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:59:00+03:00

2025-02-07T16:59:00+03:00

2025-02-07T17:00:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

польша

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_573:367:3088:1782_1920x0_80_0_0_64b3dfc580deff903ad6a98d6a096b25.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости. "Мы хотим сохранить сильное трансатлантическое партнерство, и не только из-за наших исторических связей, но и потому что это разумно. Поэтому мы взаимодействуем, продвигаем прагматичную повестку, но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы", - сказала она на пресс-конференции в Польше.

https://ria.ru/20250207/evrokomissiya-1998017378.html

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз