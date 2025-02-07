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Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США - РИА Новости, 07.02.2025
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16:59 07.02.2025 (обновлено: 17:00 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/glava-1998020686.html
Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США
Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США - РИА Новости, 07.02.2025
Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:59:00+03:00
2025-02-07T17:00:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости. "Мы хотим сохранить сильное трансатлантическое партнерство, и не только из-за наших исторических связей, но и потому что это разумно. Поэтому мы взаимодействуем, продвигаем прагматичную повестку, но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы", - сказала она на пресс-конференции в Польше.
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в мире, цены на нефть, сша, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, США, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США

Фон дер Ляйен: ЕС защитит свои интересы в отношениях с США при необходимости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с США в случае необходимости.
«
"Мы хотим сохранить сильное трансатлантическое партнерство, и не только из-за наших исторических связей, но и потому что это разумно. Поэтому мы взаимодействуем, продвигаем прагматичную повестку, но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы", - сказала она на пресс-конференции в Польше.
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