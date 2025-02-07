Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру
Канье Уэст признался в нацизме и симпатии к Гитлеру
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Признания в нацизме и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру появились на странице американского рэпера Канье Уэста в соцсети Х.
В пятницу в аккаунте рэпера с различной периодичностью стало появляться большое количество постов на разную тематику, при этом все они написаны заглавными буквами без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику.
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Кроме того, на странице появились и другие заявления: "все белые люди - расисты", "я ненавижу рэперов", "я король".
Ряд пользователей соцсети высказывают предположение, что аккаунт Уэста был взломан.
До этого Уэст признавался в симпатии к Гитлеру в конце 2022 года, это произошло на фоне обвинений в антисемитизме. Тогда же он предлагал перестать оскорблять нацистов. Ряд брендов после этого разорвали с ним сотрудничество. Маск объявил о блокировке аккаунта рэпера в принадлежащем ему Twitter (теперь - Х).
После инаугурации президента США Дональда Трампа январе этого года соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск во время своего выступления показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже он, комментируя бурную реакцию общественности, заявил, что подобные нападки "изжили себя".
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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