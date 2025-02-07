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Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру - РИА Новости, 07.02.2025
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16:42 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/gitler-1998016713.html
Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру
Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру - РИА Новости, 07.02.2025
Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру
Признания в нацизме и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру появились на странице американского рэпера Канье Уэста в соцсети Х. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:42:00+03:00
2025-02-07T16:42:00+03:00
в мире
сша
адольф гитлер
канье уэст
илон маск
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Признания в нацизме и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру появились на странице американского рэпера Канье Уэста в соцсети Х. В пятницу в аккаунте рэпера с различной периодичностью стало появляться большое количество постов на разную тематику, при этом все они написаны заглавными буквами без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику. "Я нацист... Я люблю Гитлера... Я могу говорить "еврей" столько, сколько хочу, я могу говорить "Гитлер" столько, сколько хочу... (Американский предприниматель - ред.) Илон (Маск - ред.) украл мой нацистский стиль на инаугурации... Гитлер был таким классным", - говорится в его сообщениях. Кроме того, на странице появились и другие заявления: "все белые люди - расисты", "я ненавижу рэперов", "я король". Ряд пользователей соцсети высказывают предположение, что аккаунт Уэста был взломан. До этого Уэст признавался в симпатии к Гитлеру в конце 2022 года, это произошло на фоне обвинений в антисемитизме. Тогда же он предлагал перестать оскорблять нацистов. Ряд брендов после этого разорвали с ним сотрудничество. Маск объявил о блокировке аккаунта рэпера в принадлежащем ему Twitter (теперь - Х). После инаугурации президента США Дональда Трампа январе этого года соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск во время своего выступления показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже он, комментируя бурную реакцию общественности, заявил, что подобные нападки "изжили себя".Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20241116/zaharova-1984170049.html
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в мире, сша, адольф гитлер, канье уэст, илон маск
В мире, США, Адольф Гитлер, Канье Уэст, Илон Маск
Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру

Канье Уэст признался в нацизме и симпатии к Гитлеру

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Признания в нацизме и симпатии к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру появились на странице американского рэпера Канье Уэста в соцсети Х.
В пятницу в аккаунте рэпера с различной периодичностью стало появляться большое количество постов на разную тематику, при этом все они написаны заглавными буквами без знаков препинания, некоторые содержат нецензурную лексику.
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"Я нацист... Я люблю Гитлера... Я могу говорить "еврей" столько, сколько хочу, я могу говорить "Гитлер" столько, сколько хочу... (Американский предприниматель - ред.) Илон (Маск - ред.) украл мой нацистский стиль на инаугурации... Гитлер был таким классным", - говорится в его сообщениях.
Кроме того, на странице появились и другие заявления: "все белые люди - расисты", "я ненавижу рэперов", "я король".
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Ряд пользователей соцсети высказывают предположение, что аккаунт Уэста был взломан.
До этого Уэст признавался в симпатии к Гитлеру в конце 2022 года, это произошло на фоне обвинений в антисемитизме. Тогда же он предлагал перестать оскорблять нацистов. Ряд брендов после этого разорвали с ним сотрудничество. Маск объявил о блокировке аккаунта рэпера в принадлежащем ему Twitter (теперь - Х).
После инаугурации президента США Дональда Трампа январе этого года соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск во время своего выступления показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже он, комментируя бурную реакцию общественности, заявил, что подобные нападки "изжили себя".
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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В миреСШААдольф ГитлерКанье УэстИлон Маск
 
 
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