https://ria.ru/20250207/es-1998017722.html

Глава ЕК заявила о планах ЕС освободиться от российских энергоносителей

Глава ЕК заявила о планах ЕС освободиться от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.02.2025

Глава ЕК заявила о планах ЕС освободиться от российских энергоносителей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от российских... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:47:00+03:00

2025-02-07T16:47:00+03:00

2025-02-07T16:51:00+03:00

еврокомиссия

евросоюз

в мире

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от российских энергоносителей."Необходимо снижать стоимость энергии. Это должно стать приоритетной темой, мы напряженно работаем, чтобы увеличить долю низкоуглеродной энергии, включая возобновляемые и атомные источники… Мы продолжим делать акцент на возобновляемых источниках, потому что они создают рабочие места в Европе, но также, что не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии", - сказала она на пресс-конференции в Польше.

https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

еврокомиссия, евросоюз, в мире, урсула фон дер ляйен