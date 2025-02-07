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Глава ЕК заявила о планах ЕС освободиться от российских энергоносителей
Глава ЕК заявила о планах ЕС освободиться от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.02.2025
Глава ЕК заявила о планах ЕС освободиться от российских энергоносителей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от российских... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:47:00+03:00
2025-02-07T16:47:00+03:00
2025-02-07T16:51:00+03:00
еврокомиссия
евросоюз
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы "полностью освободиться" от российских энергоносителей."Необходимо снижать стоимость энергии. Это должно стать приоритетной темой, мы напряженно работаем, чтобы увеличить долю низкоуглеродной энергии, включая возобновляемые и атомные источники… Мы продолжим делать акцент на возобновляемых источниках, потому что они создают рабочие места в Европе, но также, что не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии", - сказала она на пресс-конференции в Польше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросоюз, в мире, урсула фон дер ляйен
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК заявила о планах ЕС освободиться от российских энергоносителей
Фон дер Ляйен: ЕС намерен полностью освободиться от российских энергоносителей