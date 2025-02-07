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Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ - РИА Новости, 07.02.2025
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16:09 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ege-1998005700.html
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ - РИА Новости, 07.02.2025
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ
Единый государственный экзамен необходимо дальше развивать, отражая в нем творчество и другие достижения детей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:09:00+03:00
2025-02-07T16:09:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен необходимо дальше развивать, отражая в нем творчество и другие достижения детей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "ЕГЭ надо наполнять дальше, отражая в нем и творчество, и другие достижения наших детей. Их надо учитывать при приеме в вузы. С Минобрнауки и Минпросвещения мы будем над этим работать", - сказал глава ведомства на конференции "Качество образования и науки: ключевой приоритет государства и гражданского общества". Он отметил, что в настоящее время российская система образования по всем уровням находится на достаточно хороших позициях.
https://ria.ru/20250206/putin-1997816612.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев призвал развивать ЕГЭ, отражая в нем творчество детей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен необходимо дальше развивать, отражая в нем творчество и другие достижения детей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"ЕГЭ надо наполнять дальше, отражая в нем и творчество, и другие достижения наших детей. Их надо учитывать при приеме в вузы. С Минобрнауки и Минпросвещения мы будем над этим работать", - сказал глава ведомства на конференции "Качество образования и науки: ключевой приоритет государства и гражданского общества".
Он отметил, что в настоящее время российская система образования по всем уровням находится на достаточно хороших позициях.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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