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Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ - РИА Новости, 07.02.2025
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ
Единый государственный экзамен необходимо дальше развивать, отражая в нем творчество и другие достижения детей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:09:00+03:00
2025-02-07T16:09:00+03:00
2025-02-07T16:09:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен необходимо дальше развивать, отражая в нем творчество и другие достижения детей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "ЕГЭ надо наполнять дальше, отражая в нем и творчество, и другие достижения наших детей. Их надо учитывать при приеме в вузы. С Минобрнауки и Минпросвещения мы будем над этим работать", - сказал глава ведомства на конференции "Качество образования и науки: ключевой приоритет государства и гражданского общества". Он отметил, что в настоящее время российская система образования по всем уровням находится на достаточно хороших позициях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев призвал развивать ЕГЭ, отражая в нем творчество детей