https://ria.ru/20250207/ege-1998005700.html

Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ

Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ - РИА Новости, 07.02.2025

Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ

Единый государственный экзамен необходимо дальше развивать, отражая в нем творчество и другие достижения детей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:09:00+03:00

2025-02-07T16:09:00+03:00

2025-02-07T16:09:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен необходимо дальше развивать, отражая в нем творчество и другие достижения детей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "ЕГЭ надо наполнять дальше, отражая в нем и творчество, и другие достижения наших детей. Их надо учитывать при приеме в вузы. С Минобрнауки и Минпросвещения мы будем над этим работать", - сказал глава ведомства на конференции "Качество образования и науки: ключевой приоритет государства и гражданского общества". Он отметил, что в настоящее время российская система образования по всем уровням находится на достаточно хороших позициях.

https://ria.ru/20250206/putin-1997816612.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)