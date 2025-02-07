https://ria.ru/20250207/dronov-1998078992.html

Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области

Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области - РИА Новости, 07.02.2025

Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области

Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщил руководитель пресс-службы... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:24:00+03:00

2025-02-07T21:24:00+03:00

2025-02-07T22:31:00+03:00

политика

новгородская область

андрей никитин (политик)

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков в Telegram-канале."Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов", — сообщил он.В пятницу Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию. Его назначили заместителем министра транспорта России. Никитин руководил регионом восемь лет.Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.

https://ria.ru/20250207/nikitin-1998075625.html

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новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, новгородская область, андрей никитин (политик), россия, владимир путин