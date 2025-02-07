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Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области - РИА Новости, 07.02.2025
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21:24 07.02.2025 (обновлено: 22:31 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/dronov-1998078992.html
Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области
Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области - РИА Новости, 07.02.2025
Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области
Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщил руководитель пресс-службы... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:24:00+03:00
2025-02-07T22:31:00+03:00
политика
новгородская область
андрей никитин (политик)
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков в Telegram-канале.&quot;Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов&quot;, — сообщил он.В пятницу Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию. Его назначили заместителем министра транспорта России. Никитин руководил регионом восемь лет.Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.
https://ria.ru/20250207/nikitin-1998075625.html
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политика, новгородская область, андрей никитин (политик), россия, владимир путин
Политика, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Россия, Владимир Путин
Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области

И. о. главы Новгородской области станет первый замгубернатора Дронов

© РИА Новости / Карина ИвашкоПамятник "Тысячелетие России" в Великом Новгороде
Памятник Тысячелетие России в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Карина Ивашко
Памятник "Тысячелетие России" в Великом Новгороде. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков в Telegram-канале.
«

"Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов", — сообщил он.

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах
Вчера, 20:54
В пятницу Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию. Его назначили заместителем министра транспорта России. Никитин руководил регионом восемь лет.
Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, с 2018-го — доктор экономических наук.
Он занимал пост главы региона с 2017-го. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2015 год) и I (2020 год) степени.
Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Никитин рассказал о стоящих перед ним новых задачах
Вчера, 20:54
 
ПолитикаНовгородская областьАндрей Никитин (политик)РоссияВладимир Путин
 
 
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