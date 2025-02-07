https://ria.ru/20250207/detsl-1997963296.html

Презирал деда и лишился всего: что произошло с единственным сыном Децла

Презирал деда и лишился всего: что произошло с единственным сыном Децла - РИА Новости, 07.02.2025

Презирал деда и лишился всего: что произошло с единственным сыном Децла

Его отец был одним из первых популяризаторов хип-хоп культуры в России. А дед сомневался в родстве и лишил наследства. Антоний Киселев — студент журфака МГУ,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:40:00+03:00

2025-02-07T18:40:00+03:00

2025-02-07T18:44:00+03:00

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санкт-петербург

децл (кирилл толмацкий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Его отец был одним из первых популяризаторов хип-хоп культуры в России. А дед сомневался в родстве и лишил наследства. Антоний Киселев — студент журфака МГУ, молодой музыкант и единственный наследник певца Децла. Как складывается его жизнь после громких скандалов и сможет ли он повторить успех родителя?Сын своего отцаМеркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев, известный как Тони Киселев, родился 17 июля 2005 года в Санкт-Петербурге в гражданском браке Кирилла Толмацкого (Децла) и Юлии Киселевой. Имя мальчика — не просто набор слов. "Меркурий — для космоса, Антоний — для народа, Иоанн — для Бога", — так объяснил родительский выбор имени сам Антоний. В официальных документах записан под фамилией матери, поскольку родители не состояли в официальном браке. Это решение Юлия объясняла нежеланием связываться с бюрократическими формальностями при выезде за границу. В результате в графе "отец" в свидетельстве о рождении стоял прочерк.Детство Антония прошло в тени славы отца. Децл активно участвовал в его воспитании: водил в школу, помогал с уроками, брал на концерты и светские мероприятия. "Папа был для меня примером во всем, я даже копировал его стиль в одежде и прическе", — вспоминает Антоний. Отец привил ему любовь к музыке, научил создавать биты и писать тексты. Однако постоянные гастроли и напряженный график не позволяли Кириллу проводить с семьей столько времени, сколько хотелось бы.Децл: бунтарь, рэпер, легендаВ конце 1990-х на российскую музыкальную сцену “взорвал” молодой и дерзкий Децл. Его хиты "Пятница" и "Вечеринка" мгновенно стали культовыми, а сам он — одним из первых рэперов в России, добившихся массового успеха. Он сумел органично соединить элементы западной хип-хоп культуры с российскими реалиями, установив новые стандарты для отечественных рэп-исполнителей. Стиль и подача Децла сделали его настоящим символом поколения. Однако за внешним успехом скрывались внутренние конфликты.В интервью 2015 года Децл говорил:"Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой."Ирония судьбы: в 2019 году, в возрасте 35 лет, Децл скончался после концерта в Ижевске. Его смерть стала шоком для многих, оставив множество вопросов без ответов.Поклонники и СМИ выдвигали различные версии происшедшего, вплоть до инсценировки собственной смерти музыкантом. Однако медицинское заключение однозначно: причина смерти - острая сердечная недостаточность.Известно, что у Децла была диагностирована врожденная гипертрофическая кардиомиопатия — серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы, которое может проявляться в зрелом возрасте. Кроме того, артист переживал из-за сложных отношений с отцом, Александром Толмацким, его развода с матерью и последующего брака с другой женщиной. Нельзя сбрасывать со счетов и давление общественности, с которым неизбежно сталкиваются публичные фигуры. Критика и обсуждения личной жизни, безусловно, сказывались на психоэмоциональном состоянии артиста. После смерти певца в СМИ также активно обсуждалась тема возможного влияния на его здоровье наркотических веществ, однако официального подтверждения этой информации нет.Тест ДНК, скандалы и примиренияПосле смерти Децла семейные конфликты вспыхнули с новой силой. Покойный рэпер сам ограничил общение с отцом в последние годы жизни. В итоге его сын впервые увидел дедушку только на похоронах папы. Отец Кирилла, продюсер Александр Толмацкий, усомнился в том, что Антоний является его биологическим внуком, и потребовал проведения ДНК-экспертизы. Юлия Киселева первоначально отказывалась, считая это оскорбительным, но позже согласилась. Результаты подтвердили родство, и в 2020 году Басманный суд Москвы официально признал Антония наследником первой очереди.Однако отношения между Антонием и его дедом оставались напряженными. Александр Толмацкий в интервью как-то заявлял: "Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын. Ну, коротко. Он похож на свою маму. Он больше от нее впитал? Наверное, да. Она ему перепрошила голову. Это был самый сложный возраст, 13 лет, когда он остался без отца. Естественно, так произошло. Бабушка его любит. Она закрывает глаза на то, что происходит с ним."В интервью в программе ТНТ MUSIC LIVE он рассказывал: "Я, как и отец, с дедом не в ладах. Он мне никто, мы не виделись 15 лет, и видеть его я не хочу. Он судился с нами, не хотел признавать, что я его родной внук, хотя бабушка могла на деда повлиять. Мы разделили наследство на три части, моя часть осталась у них. Бабушка с дедом мне сказали: "Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!" Хотя мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал ими какое-то время школу, квартиру."С бабушкой, Ириной Толмацкой, отношения долго не складывались. В 2023 году они наконец-то помирились и Антоний даже переехал к ней жить. Возможно, одной из причин примирения был разгорающийся конфликт Тони с матерью, но об это СМИ мало известно."Очень классно мне с бабушкой. Кормят, одевают. Мне так спокойней, намного. Гораздо комфортнее. Я занимаюсь дополнительными, и ничего мне больше не давит на голову. Маму не часто навещаю, мне тяжело на той квартире находиться, сейчас особенно. Я четыре года приходил в себя после ухода отца из жизни", — поделился подросток.По последним данным Антоний и Александр Толмацкий решили зарыть топор войны. В выпуске ток-шоу НТВ "Звезды сошлись" Толмацкий сообщил, что помирился с внуком. По его словам, Антоний стал частым гостем в его доме и приезжает к деду со своей девушкой. Кроме того, он рассказал, что Тони решил взять фамилию отца и официально стать Толмацким: "Он принял такое решение: был Киселев, а теперь будет носить фамилию отца. Я считаю, что это правильно", — заявил продюсер."Я думал, что дедушка абсолютно черствый, но оказалось, что он сентиментальный человек, что приятно", — в ответ признался Тони.Романы и личная жизньВ 2023 году Антоний перестал скрывать свои отношения с девушкой по имени Стефани, выпускницей факультета журналистики МГУ. Пара опубликовала совместные фотографии в социальных сетях, демонстрируя свои чувства. До этого Антоний не афишировал свою личную жизнь, предпочитая держать ее в тени.Музыка и журналистикаАнтоний решил продолжить музыкальное наследие отца, взяв себе псевдоним Juzeppe Junior — отсылка к одному из псевдонимов Децла, Джузеппе Жестко. В 2021 году он выпустил дебютный трек Dzen, а в 2023 — Dejavu. Его творчество вызывает смешанные отзывы: одни видят в нем продолжение дела отца, другие критикуют за недостаток оригинальности.Параллельно с музыкальной карьерой, Антоний учится на факультете журналистики МГУ, выбрав направление "медиакоммуникация". Он считает, что это поможет ему лучше понять индустрию и стать успешным продюсером.Сегодня Тони Толмацкий продолжает искать свой путь, балансируя между наследием отца и собственными амбициями. Его история — это пример того, как тяжело быть наследником легенды и одновременно строить свою собственную жизнь. Сможет ли он выйти из тени Децла и создать свое имя в мире музыки и медиа? Время покажет.

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россия, санкт-петербург, децл (кирилл толмацкий)