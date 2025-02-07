https://ria.ru/20250207/deputat-1997938294.html

Депутат Рады обвинил Украину в самоутилизации

Депутат Рады обвинил Украину в самоутилизации - РИА Новости, 07.02.2025

Депутат Рады обвинил Украину в самоутилизации

Украина, отказываясь от своей культурно-исторической идентичности в попытке стать частью Европы, утратила свою идентичность и превратилась в страну "пустой... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:48:00+03:00

2025-02-07T12:48:00+03:00

2025-02-07T12:48:00+03:00

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виктор медведчук

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина, отказываясь от своей культурно-исторической идентичности в попытке стать частью Европы, утратила свою идентичность и превратилась в страну "пустой оболочки", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Итак, чтобы стать "Европой", за последние 10 лет мы переписали свою историю, снесли свои памятники, забыли своих героев, отказались от пласта культуры. То есть затерли свою историко-культурную идентичность, отказались от своей личности, стерли ее, как в "матрице", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он также заявил, что таким образом Украина "самоутилизировалась" и стала "пустой оболочкой". Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук 5 февраля заявлял, что Украина пытается строить "анти-Россию", где борьба с русским языком и культурой ведет к созданию "страны-концлагеря без будущего". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250206/kellog-1997743851.html

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в мире, украина, россия, европа, александр дубинский, виктор медведчук, сергей лавров, верховная рада украины