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Чернышенко рассказал о потребности в сотрудниках в сфере туризма - РИА Новости, 07.02.2025
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Туризм
 
22:10 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/chernyshenko-1998083482.html
Чернышенко рассказал о потребности в сотрудниках в сфере туризма
Чернышенко рассказал о потребности в сотрудниках в сфере туризма - РИА Новости, 07.02.2025
Чернышенко рассказал о потребности в сотрудниках в сфере туризма
Потребность в сотрудниках в сфере туризма и гостеприимства в России сейчас составляет порядка 250 тысяч человек, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:10:00+03:00
2025-02-07T22:10:00+03:00
туризм
россия
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потребность в сотрудниках в сфере туризма и гостеприимства в России сейчас составляет порядка 250 тысяч человек, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сейчас в этой сфере занято порядка 1 миллиона человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тысяч, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч человек. Новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таких, как "5 морей и озеро Байкал", – сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате. Он напомнил, что формирование системы подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства – одна из приоритетных задач отрасли, поставленная президентом Владимиром Путиным. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, в туризме нужна модель интеграции со средним профессиональным образованием, а также должно быть взаимодействие с сильными региональными вузами. "Еще один важный аспект - производительность труда. У нас созданы центры компетенций на базе "Кавказ.РФ" и в Краснодарском крае. Центры созданы, приступили к работе. Также вместе с бизнесом стоит проработать вопрос включения в образовательные программы подготовки кадров для туристической отрасли тему производительности", - приводятся в сообщении слова министра. Чернышенко при этом отметил, что Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. "Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов", - указал вице-премьер, добавив, что в планах – развитие научно-образовательной инфраструктуры в особой экономической зоне "Завидово" и в Анапе, где будут готовить кадры для проекта "Пять морей и озеро Байкал". В аппарате вице-премьера уточнили, что в России по направлению туризма и гостеприимства прием студентов осуществляется в более чем 100 вузах и 1,3 тысячи колледжей. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" созданы центры подготовки кадров в Московской области на базе РГУТИС, Татарстане и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250113/turizm-1993412144.html
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россия, краснодарский край, анапа, дмитрий чернышенко, владимир путин, максим решетников
Туризм, Россия, Краснодарский край, Анапа, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Максим Решетников
Чернышенко рассказал о потребности в сотрудниках в сфере туризма

Чернышенко: потребность в сотрудниках в туризме составляет 250 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ офисе одной из туристических компаний в Москве
В офисе одной из туристических компаний в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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В офисе одной из туристических компаний в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потребность в сотрудниках в сфере туризма и гостеприимства в России сейчас составляет порядка 250 тысяч человек, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"Сейчас в этой сфере занято порядка 1 миллиона человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тысяч, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч человек. Новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таких, как "5 морей и озеро Байкал", – сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате.
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Он напомнил, что формирование системы подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства – одна из приоритетных задач отрасли, поставленная президентом Владимиром Путиным.
По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, в туризме нужна модель интеграции со средним профессиональным образованием, а также должно быть взаимодействие с сильными региональными вузами. "Еще один важный аспект - производительность труда. У нас созданы центры компетенций на базе "Кавказ.РФ" и в Краснодарском крае. Центры созданы, приступили к работе. Также вместе с бизнесом стоит проработать вопрос включения в образовательные программы подготовки кадров для туристической отрасли тему производительности", - приводятся в сообщении слова министра.
Чернышенко при этом отметил, что Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. "Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов", - указал вице-премьер, добавив, что в планах – развитие научно-образовательной инфраструктуры в особой экономической зоне "Завидово" и в Анапе, где будут готовить кадры для проекта "Пять морей и озеро Байкал".
В аппарате вице-премьера уточнили, что в России по направлению туризма и гостеприимства прием студентов осуществляется в более чем 100 вузах и 1,3 тысячи колледжей. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" созданы центры подготовки кадров в Московской области на базе РГУТИС, Татарстане и Санкт-Петербурге.
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