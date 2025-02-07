Чернышенко рассказал о потребности в сотрудниках в сфере туризма
Чернышенко: потребность в сотрудниках в туризме составляет 250 тысяч человек
В офисе одной из туристических компаний в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потребность в сотрудниках в сфере туризма и гостеприимства в России сейчас составляет порядка 250 тысяч человек, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"Сейчас в этой сфере занято порядка 1 миллиона человек. Потребность в сотрудниках составляет порядка 250 тысяч, к 2030 году это число возрастет до 400 тысяч человек. Новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таких, как "5 морей и озеро Байкал", – сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате.
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Он напомнил, что формирование системы подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства – одна из приоритетных задач отрасли, поставленная президентом Владимиром Путиным.
По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, в туризме нужна модель интеграции со средним профессиональным образованием, а также должно быть взаимодействие с сильными региональными вузами. "Еще один важный аспект - производительность труда. У нас созданы центры компетенций на базе "Кавказ.РФ" и в Краснодарском крае. Центры созданы, приступили к работе. Также вместе с бизнесом стоит проработать вопрос включения в образовательные программы подготовки кадров для туристической отрасли тему производительности", - приводятся в сообщении слова министра.
Чернышенко при этом отметил, что Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. "Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов", - указал вице-премьер, добавив, что в планах – развитие научно-образовательной инфраструктуры в особой экономической зоне "Завидово" и в Анапе, где будут готовить кадры для проекта "Пять морей и озеро Байкал".
В аппарате вице-премьера уточнили, что в России по направлению туризма и гостеприимства прием студентов осуществляется в более чем 100 вузах и 1,3 тысячи колледжей. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" созданы центры подготовки кадров в Московской области на базе РГУТИС, Татарстане и Санкт-Петербурге.
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