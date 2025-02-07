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Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну - РИА Новости, 07.02.2025
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03:34 07.02.2025 (обновлено: 12:53 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/braziliya-1997863767.html
Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну
Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну - РИА Новости, 07.02.2025
Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намерен вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее, об этом он сообщил в интервью газете Folha de São Paulo. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:34:00+03:00
2025-02-07T12:53:00+03:00
в мире
бразилия
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жаир болсонару
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брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 фев — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намерен вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее, об этом он сообщил в интервью газете Folha de São Paulo.Заявления Болсонару прозвучали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей, его главные союзники за рубежом, объявили о выходе своих государств из различных международных организаций и органов."Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", — сказал он.Болсонару также заявил, что заключит "прочное военное соглашение" с США, направленное на борьбу с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, и разрешит разместить в этом регионе американскую военную базу.Болсонару будет вынужден пропустить президентские выборы 2026 года из-за дисквалификации, наложенной на него избирательной комиссией. Согласно различным опросам, нынешний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва считается фаворитом в борьбе с гипотетическими сторонниками курса его предшественника.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
https://ria.ru/20250127/putin-1995789268.html
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в мире, бразилия, сша, аргентина, жаир болсонару, дональд трамп, хавьер милей, брикс, воз
В мире, Бразилия, США, Аргентина, Жаир Болсонару, Дональд Трамп, Хавьер Милей, БРИКС, ВОЗ
Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну

Болсонару заявил, что если снова возглавит Бразилию, то выведет ее из БРИКС

© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 фев — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намерен вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее, об этом он сообщил в интервью газете Folha de São Paulo.
Заявления Болсонару прозвучали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей, его главные союзники за рубежом, объявили о выходе своих государств из различных международных организаций и органов.
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"Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", — сказал он.
Болсонару также заявил, что заключит "прочное военное соглашение" с США, направленное на борьбу с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, и разрешит разместить в этом регионе американскую военную базу.
Болсонару будет вынужден пропустить президентские выборы 2026 года из-за дисквалификации, наложенной на него избирательной комиссией. Согласно различным опросам, нынешний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва считается фаворитом в борьбе с гипотетическими сторонниками курса его предшественника.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
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В миреБразилияСШААргентинаЖаир БолсонаруДональд ТрампХавьер МилейБРИКСВОЗ
 
 
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