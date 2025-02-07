https://ria.ru/20250207/braziliya-1997863767.html

Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну

Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну - РИА Новости, 07.02.2025

Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если возглавит страну

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намерен вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее, об этом он сообщил в интервью газете Folha de São Paulo. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:34:00+03:00

2025-02-07T03:34:00+03:00

2025-02-07T12:53:00+03:00

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жаир болсонару

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хавьер милей

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 фев — РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару намерен вывести страну из БРИКС, если снова возглавит ее, об этом он сообщил в интервью газете Folha de São Paulo.Заявления Болсонару прозвучали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей, его главные союзники за рубежом, объявили о выходе своих государств из различных международных организаций и органов."Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", — сказал он.Болсонару также заявил, что заключит "прочное военное соглашение" с США, направленное на борьбу с терроризмом на тройной границе между Бразилией, Парагваем и Аргентиной, и разрешит разместить в этом регионе американскую военную базу.Болсонару будет вынужден пропустить президентские выборы 2026 года из-за дисквалификации, наложенной на него избирательной комиссией. Согласно различным опросам, нынешний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва считается фаворитом в борьбе с гипотетическими сторонниками курса его предшественника.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР, а с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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