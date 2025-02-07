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Москва поставит вопрос о работе Русского дома в Баку на разных уровнях - РИА Новости, 07.02.2025
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13:04 07.02.2025 (обновлено: 13:06 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/baku-1997943845.html
Москва поставит вопрос о работе Русского дома в Баку на разных уровнях
Москва поставит вопрос о работе Русского дома в Баку на разных уровнях - РИА Новости, 07.02.2025
Москва поставит вопрос о работе Русского дома в Баку на разных уровнях
Россия будет ставить вопрос о работе Русского дома в Баку перед коллегами на разных уровнях, возможно, и на высшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:04:00+03:00
2025-02-07T13:06:00+03:00
россия
баку
азербайджан
дмитрий песков
москва
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет ставить вопрос о работе Русского дома в Баку перед коллегами на разных уровнях, возможно, и на высшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля. "Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то, наверное, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств", - сказал Песков журналистам. Он уточнил, что в любом случае Россия планирует решать эти проблемы через диалог, руководствуясь добрыми традиционными отношениями.
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россия, баку, азербайджан, дмитрий песков, москва, политика
Россия, Баку, Азербайджан, Дмитрий Песков, Москва, Политика
Москва поставит вопрос о работе Русского дома в Баку на разных уровнях

Песков: Москва поставит вопрос о работе Русского дома в Баку на разных уровнях

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана на улице в Баку
Флаг Азербайджана на улице в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана на улице в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет ставить вопрос о работе Русского дома в Баку перед коллегами на разных уровнях, возможно, и на высшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля.
"Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то, наверное, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят и в диалоге двух глав государств", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что в любом случае Россия планирует решать эти проблемы через диалог, руководствуясь добрыми традиционными отношениями.
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