Археологи заявили о "черных" опасениях за судьбу античного города Лабрис
© Анастасия ПетроваПресс-конференция, посвященная археологическим исследованиям Семибратнего городища
© Анастасия Петрова
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Боспорская археологическая экспедиция, в которую вошли Государственный исторический музей (ГИМ), Государственный Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН, опасается за судьбу уникальных находок в столице Синдского царства — древнем городе Лабрис (Семибратнее городище) недалеко от Анапы. Об этом исследователи заявили на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Начальник Боспорской археологической экспедиции ГИМ Денис Журавлев напомнил, что недалеко от Семибратнего городища был открыт крупнейший археологический памятник Красный Октябрь, который "прекрасно дополняет сложную картину взаимоотношений греческого и синдского мира".
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"Городище окружено мощными валами, здесь сохранились крепостные башни и открыт огромный гончарный комплекс", — рассказал ученый, подчеркнув, что именно это натолкнуло специалистов на мысль о необходимости начать раскопки античного города Лабрис.
По оценкам археологов, уже в первом сезоне раскопки дали сенсационные результаты: были открыты улица и части нескольких помещений.
"Мы сделали точную ортофотосъемку, а также провели съемку при помощи лидара, которая позволила увидеть всю территорию без растительности, что открывает потрясающие перспективы для поиска уникальных находок. Кроме того, была проведена магнитная разведка, дающая возможность заглянуть под землю", — отметил Журавлев, добавив, что все эти методы замечательны, но главное — практика.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваНачальник Боспорской археологической экспедиции Государственного исторического музея Денис Журавлев на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям Семибратнего городища
Начальник Боспорской археологической экспедиции Государственного исторического музея Денис Журавлев на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям Семибратнего городища
"Первый удар лопатой показал, что мы нашли именно то, что искали: те стены, которые были обозначены на карте магнитной разведки, указывают на то, что мы можем полностью доверять данному методу, а впереди нас ждет открытие целого комплекса, представляющего исторический интерес для всего региона", — подчеркнул ученый.
Вместе с тем, по его словам, территорию археологического памятника постоянно распахивают, здесь высаживают сельскохозяйственные культуры. По мнению ученого, это представляет опасность для сохранения памятника. По его словам, на многих камнях, которые удалось вскрыть в этом году, хорошо видны следы плугов и сельхозтехники.
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"Когда мы уезжаем, мы консервируем раскоп, засыпаем мешками… Но каждый раз не знаем, что нас ждет в следующий приезд", — посетовал он, добавив, что не дремлют и "черные копатели".
Между тем, ученый выразил уверенность, что в будущем здесь можно будет создать музей под открытым небом для всех тех, кто хочет прикоснуться к древнему прошлому Краснодарского края.
Подробно о первых результатах раскопок рассказал начальник Восточно-Боспорской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Дмитрий Чистов. По его словам, археологам удалось раскрыть часть большого общественного или административного комплекса, который существовал здесь с четвертого века до нашей эры, когда Лабрис вошел в состав Боспорского царства.
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"По всей вероятности, там было развернуто масштабное строительство: велась перестройка оборонительных сооружений и строились новые общественные комплексы", — рассказал он.
При этом ученый добавил, что раскопанная часть здания указывает на то, что оно состояло из множества дворов, к которым примыкали помещения, просуществовавшие до конца второго или до начала первого веков до нашей эры. Один из дворов был окружен галереей, а в центре располагалось основание алтаря со статуей.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваНачальник Восточно-Боспорской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Дмитрий Чистов на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям Семибратнего городища
Начальник Восточно-Боспорской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Дмитрий Чистов на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям Семибратнего городища
"Нам еще предстоит выяснить точное назначение этого сооружения, но уже на этом примере мы отчетливо видим, что сохранность очень хорошая", — добавил Чистов.
В связи с этим остро встает вопрос охраны объекта и его сохранения, заявил ученый.
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"Без охраны здесь все разберут на камни. Вопрос сохранения памятника должен привлечь внимание властей", — подчеркнул он.
Солидарен с мнением коллег и начальник Боспорской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский. Он убежден, что раскопки необходимо расширить в ближайшие годы.
"Античный город представляет большой интерес для развития туристической отрасли региона, ведь Лабрис находится всего в 28 км от Анапы", — добавил он, выразив уверенность в том, что дальнейшие раскопки приведут к воссозданию полной картины, связанной с развитием древней цивилизации на берегах Черного моря.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваНачальник Боспорской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям Семибратнего городища
Начальник Боспорской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям Семибратнего городища