https://ria.ru/20250207/arkheologiya-1997877211.html

Археологи заявили о "черных" опасениях за судьбу античного города Лабрис

Археологи заявили о "черных" опасениях за судьбу античного города Лабрис - РИА Новости, 07.02.2025

Археологи заявили о "черных" опасениях за судьбу античного города Лабрис

Боспорская археологическая экспедиция, в которую вошли Государственный исторический музей (ГИМ), Государственный Эрмитаж и Институт истории материальной... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:51:00+03:00

2025-02-07T07:51:00+03:00

2025-02-07T07:51:00+03:00

наука

краснодарский край

российская академия наук

государственный эрмитаж

черное море

исторический музей

общество

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997877796_0:37:3078:1768_1920x0_80_0_0_6317b529ba5bd6d9a9fe8cae164e971f.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Боспорская археологическая экспедиция, в которую вошли Государственный исторический музей (ГИМ), Государственный Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН, опасается за судьбу уникальных находок в столице Синдского царства — древнем городе Лабрис (Семибратнее городище) недалеко от Анапы. Об этом исследователи заявили на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Начальник Боспорской археологической экспедиции ГИМ Денис Журавлев напомнил, что недалеко от Семибратнего городища был открыт крупнейший археологический памятник Красный Октябрь, который "прекрасно дополняет сложную картину взаимоотношений греческого и синдского мира"."Городище окружено мощными валами, здесь сохранились крепостные башни и открыт огромный гончарный комплекс", — рассказал ученый, подчеркнув, что именно это натолкнуло специалистов на мысль о необходимости начать раскопки античного города Лабрис.По оценкам археологов, уже в первом сезоне раскопки дали сенсационные результаты: были открыты улица и части нескольких помещений."Мы сделали точную ортофотосъемку, а также провели съемку при помощи лидара, которая позволила увидеть всю территорию без растительности, что открывает потрясающие перспективы для поиска уникальных находок. Кроме того, была проведена магнитная разведка, дающая возможность заглянуть под землю", — отметил Журавлев, добавив, что все эти методы замечательны, но главное — практика."Первый удар лопатой показал, что мы нашли именно то, что искали: те стены, которые были обозначены на карте магнитной разведки, указывают на то, что мы можем полностью доверять данному методу, а впереди нас ждет открытие целого комплекса, представляющего исторический интерес для всего региона", — подчеркнул ученый.Вместе с тем, по его словам, территорию археологического памятника постоянно распахивают, здесь высаживают сельскохозяйственные культуры. По мнению ученого, это представляет опасность для сохранения памятника. По его словам, на многих камнях, которые удалось вскрыть в этом году, хорошо видны следы плугов и сельхозтехники."Когда мы уезжаем, мы консервируем раскоп, засыпаем мешками… Но каждый раз не знаем, что нас ждет в следующий приезд", — посетовал он, добавив, что не дремлют и "черные копатели".Между тем, ученый выразил уверенность, что в будущем здесь можно будет создать музей под открытым небом для всех тех, кто хочет прикоснуться к древнему прошлому Краснодарского края.Подробно о первых результатах раскопок рассказал начальник Восточно-Боспорской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Дмитрий Чистов. По его словам, археологам удалось раскрыть часть большого общественного или административного комплекса, который существовал здесь с четвертого века до нашей эры, когда Лабрис вошел в состав Боспорского царства."По всей вероятности, там было развернуто масштабное строительство: велась перестройка оборонительных сооружений и строились новые общественные комплексы", — рассказал он.При этом ученый добавил, что раскопанная часть здания указывает на то, что оно состояло из множества дворов, к которым примыкали помещения, просуществовавшие до конца второго или до начала первого веков до нашей эры. Один из дворов был окружен галереей, а в центре располагалось основание алтаря со статуей."Нам еще предстоит выяснить точное назначение этого сооружения, но уже на этом примере мы отчетливо видим, что сохранность очень хорошая", — добавил Чистов.В связи с этим остро встает вопрос охраны объекта и его сохранения, заявил ученый. "Без охраны здесь все разберут на камни. Вопрос сохранения памятника должен привлечь внимание властей", — подчеркнул он.Солидарен с мнением коллег и начальник Боспорской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский. Он убежден, что раскопки необходимо расширить в ближайшие годы. "Античный город представляет большой интерес для развития туристической отрасли региона, ведь Лабрис находится всего в 28 км от Анапы", — добавил он, выразив уверенность в том, что дальнейшие раскопки приведут к воссозданию полной картины, связанной с развитием древней цивилизации на берегах Черного моря.

краснодарский край

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Исследования Боспорской археологической экспедиции: находки ученых в столице Синдского царства Исследования Боспорской археологической экспедиции: находки ученых в столице Синдского царства 2025-02-07T07:51 true PT77M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, российская академия наук, государственный эрмитаж, черное море, исторический музей, общество, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике