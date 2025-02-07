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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Анисимова - РИА Новости, 07.02.2025
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21:46 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/arest-1998081419.html
Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Анисимова
Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Анисимова - РИА Новости, 07.02.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Анисимова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 марта блогера Евгения Анисимова, задержанного ранее по делу о распространении экстремистских материалов,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:46:00+03:00
2025-02-07T21:46:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 марта блогера Евгения Анисимова, задержанного ранее по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Арест по 21 марта включительно", – сказала собеседница агентства. Как уточнили в областном суде, органами предварительного расследования Анисимов обвиняется в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием средств массовой информации, лицом с использованием своего служебного положения). Ему может грозить наказание в виде штрафа от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от 2 до 5 лет, либо лишение свободы от 3 до 6 лет. Утром в четверг в Екатеринбурге был задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия", рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах. Отмечалось, что основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания блогера в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. Следственные действия проходили в четверг у директора екатеринбургского сетевого издания "Ермак Медиа" Николая Ермакова, который, предположительно, проходит по делу Анисимова как лицо, предоставлявшее ему аккредитацию для журналистской деятельности, добавлял источник. На YouTube "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек, также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".
https://ria.ru/20250121/kazakhstan-1994891458.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд, youtube
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд, YouTube
Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Анисимова

В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова до 21 марта по делу об экстремизме

© Фото : соцсети блогераYouTube-блогер Евгений Анисимов
YouTube-блогер Евгений Анисимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : соцсети блогера
YouTube-блогер Евгений Анисимов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 марта блогера Евгения Анисимова, задержанного ранее по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
«
"Арест по 21 марта включительно", – сказала собеседница агентства.
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Как уточнили в областном суде, органами предварительного расследования Анисимов обвиняется в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием средств массовой информации, лицом с использованием своего служебного положения). Ему может грозить наказание в виде штрафа от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от 2 до 5 лет, либо лишение свободы от 3 до 6 лет.
Утром в четверг в Екатеринбурге был задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия", рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах. Отмечалось, что основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания блогера в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран.
Следственные действия проходили в четверг у директора екатеринбургского сетевого издания "Ермак Медиа" Николая Ермакова, который, предположительно, проходит по делу Анисимова как лицо, предоставлявшее ему аккредитацию для журналистской деятельности, добавлял источник.
На YouTube "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек, также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".
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