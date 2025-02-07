https://ria.ru/20250207/aes-1997937502.html

Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ

Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025

Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ

Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:43:00+03:00

2025-02-07T12:43:00+03:00

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курск

курская область

алексей лихачев

курская аэс

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Второй момент очень важный - это расширение рисков за последние месяцы и недели. Это вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской атомной электростанции... Все это, к сожалению, повышает риски для ядерной безопасности и требует от нас соответствующих действий и соответствующей реакции МАГАТЭ", - сказал Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

курск

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