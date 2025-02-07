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Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
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12:43 07.02.2025 (обновлено: 13:16 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/aes-1997937502.html
Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ
Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ
Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:43:00+03:00
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курск
курская область
алексей лихачев
курская аэс
магатэ
рафаэль гросси
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Второй момент очень важный - это расширение рисков за последние месяцы и недели. Это вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской атомной электростанции... Все это, к сожалению, повышает риски для ядерной безопасности и требует от нас соответствующих действий и соответствующей реакции МАГАТЭ", - сказал Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.
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курск, курская область, алексей лихачев, курская аэс, магатэ, рафаэль гросси, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Курск, Курская область, Алексей Лихачев, Курская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
Лихачев предупредил о рисках для ядерной безопасности из-за атак ВСУ

Лихачев: риски для ядерной безопасности курской АЭС растут

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Второй момент очень важный - это расширение рисков за последние месяцы и недели. Это вторжение ВСУ в Курскую область и соответствующие риски для Курской АЭС, это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской атомной электростанции... Все это, к сожалению, повышает риски для ядерной безопасности и требует от нас соответствующих действий и соответствующей реакции МАГАТЭ", - сказал Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.
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КурскКурская областьАлексей ЛихачевКурская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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