https://ria.ru/20250206/zyat-1997709412.html

"Я тебя люблю" - и пропал. Иосиф Пригожин больше года ищет зятя на СВО

"Я тебя люблю" - и пропал. Иосиф Пригожин больше года ищет зятя на СВО - РИА Новости, 06.02.2025

"Я тебя люблю" - и пропал. Иосиф Пригожин больше года ищет зятя на СВО

У них была красивая свадьба, летом 2022-го родился сын. Спустя месяц Евгений Ткаченко, зять известного продюсера Иосифа Пригожина, получил повестку. А в декабре РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:47:00+03:00

2025-02-06T12:47:00+03:00

2025-02-06T14:06:00+03:00

шоубиз

иосиф пригожин

москва

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997706506_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_4d65fd5de5f5805bddabac9763d52e2c.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У них была красивая свадьба, летом 2022-го родился сын. Спустя месяц Евгений Ткаченко, зять известного продюсера Иосифа Пригожина, получил повестку. А в декабре 2023-го перестал выходить на связь. Что произошло с бойцом?Даная ПригожинаДаная Пригожина родилась 4 марта 1997 года в Москве, в семье Иосифа и Елены Пригожиных. У нее есть старший брат Дмитрий. Отношения с отцом складывались непросто. После развода с матерью Иосиф ушел из семьи, что стало для Данаи настоящим потрясением.В 2015 году разгорелся конфликт из-за недвижимости, дочь встала на сторону матери. Лишь в 2017 году, после участия в программе "На самом деле" и проверки на детекторе лжи, отцу и дочери удалось начать восстанавливать отношения.Модель формата plus-size, она не просто добилась успеха в модельном бизнесе, но и получила титул "Первая Вице-мисс" на конкурсе "Мисс Русь" в 2016 году. Открыла собственный интернет-магазин одежды для женщин с пышными формами.Новая жизньВ 2020 году в жизни Данаи появился Евгений Ткаченко. Третьего марта 2022 года они сыграли свадьбу, а летом того же года у пары родился долгожданный сын. Казалось, жизнь наладилась. Но судьба распорядилась иначе."Моему зятю, мужу моей дочери Данаи, пришла повестка. Ему 25 лет." — рассказывал Иосиф Пригожин в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ. Ситуация казалась абсурдной — у пары только родился сын, ему не было и месяца. Юрист заявил в эфире программы, что в военкомате могла отсутствовать информация о новорожденном, и посоветовал срочно предоставить документы для отсрочки. Но парня забрали на фронт.Последний путь добровольца "Панды"В ноябре 2023 года Евгений оказался на Купянском направлении. Место службы — Осиповка. Позывной — "Панда". Должность — разведчик-пулеметчик. "Решение принял сам, обязательно вернусь героем", — заверил он родных перед отправкой.Декабрь 2023 года. Последнее сообщение от Евгения: "Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю". После этого связь оборвалась.После пропажи"Даная тяжело переживает отсутствие мужа и заботится о своем ребенке.У меня с ней прекрасные отношения. Общаюсь и с дочкой, и с внуком. Это мои дети, а я их отец", — рассказывает Пригожин — "Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся. Помогаю ей по возможности".Год тишины"Мой муж БП (без вести пропавший) уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше", — написала на днях Даная в своем телеграм-канале.Девушка не может подробно комментировать ситуацию — связывает договор о неразглашении с военкоматом. Маленький сын постоянно спрашивает об отце, и каждый такой вопрос — как нож в сердце."Смотрите, мы действительно занимаемся поисками. Ситуация, которая сложилась, трагическая. Она крайне непростая. И конечно, мы прилагаем все возможные усилия, направленные на ее разрешение. Год уже ищем его, обращаемся во все инстанции и ничего, — делился Иосиф Пригожин в интервью корреспонденту "Аргументов и фактов" — Оттуда, куда я обращался, назад фидбэка нет. Но мы рады любой помощи. Хотя бы найти концы, хотя бы тело бы его отдали, если уже в живых нет, или информацию хоть какую-то получить. Вы не представляете, как сложно находиться в такой ситуации в неведении. Мы же не знаем где, что, нет информации. Год ищем. Он был на Купянском направлении, в Осиповке".Последние новостиНа днях - новый поворот в истории.Сослуживцы зятя Иосифа Пригожина уверены, что он погиб — последний раз они видели его в декабре 2023-го, серьёзно раненого после украинского арт-обстрела, — как сообщает Mash — Один из бойцов ВС РФ позвонил родственникам Пригожина и сообщил, что он воевал с Евгением Ткаченко в одном взводе, вместе с ним был на боевом задании в декабре 2023 года.На обратном пути их взвод попал под арт-обстрел. Ткаченко получил серьёзные ранения в области бедра, а его товарища ранило чуть легче. Как выбрался сам, не помнит, но через месяц он лично с телефона Ткаченко позвонил родственникам и сообщил обо всем. С тех пор Евгения не видел и не располагает никакой официальной информацией о его состоянии. И сослуживцы, и родственники уверены, что шансов найти Евгения нет. По официальным данным, он уже год числится пропавшим без вести.В разговоре с корреспондентом MSK1.RU Иосиф Пригожин сделал неожиданное заявление: "Просто я пока не готов. У меня должны быть определенные встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару-тройку дней".Продюсер, находящийся в шоке, намекнул на какие-то новые обстоятельства дела. Что именно предстоит обсудить на этих встречах? Какую информацию получил Пригожин? И главное — приблизит ли это семью к разгадке исчезновения Евгения Ткаченко? Пока эти вопросы остаются без ответа.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иосиф пригожин, москва, вооруженные силы рф