https://ria.ru/20250206/zhitel-1997717452.html

Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски

Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски - РИА Новости, 06.02.2025

Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски

Житель города Красный Сулин в Ростовской области пойдет под суд за повреждение мемориальной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:13:00+03:00

2025-02-06T13:13:00+03:00

2025-02-06T13:29:00+03:00

происшествия

жилье

россия

красный сулин

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Житель города Красный Сулин в Ростовской области пойдет под суд за повреждение мемориальной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области местный житель предстанет перед судом за повреждение памятной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ноябре 2024 года фигурант повредил мемориальную доску, установленную на фасаде многоквартирного жилого дома в городе Красный Сулин. При этом мужчина действовал умышленно, проявляя явное неуважение к воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны, отметили в ведомстве. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб, восстановив мемориальную доску. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ мемориального сооружения, увековечивающего память лица, защищавшего Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны), уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

россия

красный сулин

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, красный сулин, ростовская область