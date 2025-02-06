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Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски - РИА Новости, 06.02.2025
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13:13 06.02.2025 (обновлено: 13:29 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/zhitel-1997717452.html
Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски
Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски - РИА Новости, 06.02.2025
Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски
Житель города Красный Сулин в Ростовской области пойдет под суд за повреждение мемориальной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:13:00+03:00
2025-02-06T13:29:00+03:00
происшествия
жилье
россия
красный сулин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Житель города Красный Сулин в Ростовской области пойдет под суд за повреждение мемориальной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области местный житель предстанет перед судом за повреждение памятной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ноябре 2024 года фигурант повредил мемориальную доску, установленную на фасаде многоквартирного жилого дома в городе Красный Сулин. При этом мужчина действовал умышленно, проявляя явное неуважение к воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны, отметили в ведомстве. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб, восстановив мемориальную доску. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ мемориального сооружения, увековечивающего память лица, защищавшего Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны), уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
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происшествия, жилье, россия, красный сулин, ростовская область
Происшествия, Жилье, Россия, Красный Сулин, Ростовская область
Жителя Ростовской области будут судить за повреждение мемориальной доски

Под Ростовом мужчину будут судить за повреждение мемориальной доски

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Житель города Красный Сулин в Ростовской области пойдет под суд за повреждение мемориальной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ростовской области местный житель предстанет перед судом за повреждение памятной доски, установленной в честь ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ноябре 2024 года фигурант повредил мемориальную доску, установленную на фасаде многоквартирного жилого дома в городе Красный Сулин. При этом мужчина действовал умышленно, проявляя явное неуважение к воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны, отметили в ведомстве.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб, восстановив мемориальную доску. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ мемориального сооружения, увековечивающего память лица, защищавшего Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны), уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
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