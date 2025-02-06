https://ria.ru/20250206/zaporozhe-1997647852.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 06.02.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:15:00+03:00

2025-02-06T08:15:00+03:00

2025-02-06T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997643347.html

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запорожье, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины