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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:15 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/zaporozhe-1997647852.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 06.02.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:15:00+03:00
2025-02-06T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожье, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ДСНС Запорожской областиУкраинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : ДСНС Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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