https://ria.ru/20250206/zaharova-1997780846.html

Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса

Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 06.02.2025

Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную роль Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, заявила, что всё будет зависеть от... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:47:00+03:00

2025-02-06T16:47:00+03:00

2025-02-06T16:47:00+03:00

в мире

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мария захарова

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную роль Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий президента США Дональда Трампа и его команды. "Всё будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации, воплощенных в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений. Какой-то четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет. Поэтому и рассуждать о перспективах переговорах или о чем-либо вообще в этом контексте было бы преждевременно... Будем ориентироваться на конкретные шаги и действия", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997402346.html

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вашингтон (штат)

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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, мария захарова, дональд трамп