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Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 06.02.2025
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16:47 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/zaharova-1997780846.html
Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса
Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 06.02.2025
Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную роль Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, заявила, что всё будет зависеть от... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:47:00+03:00
2025-02-06T16:47:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
мария захарова
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную роль Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий президента США Дональда Трампа и его команды. "Всё будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации, воплощенных в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений. Какой-то четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет. Поэтому и рассуждать о перспективах переговорах или о чем-либо вообще в этом контексте было бы преждевременно... Будем ориентироваться на конкретные шаги и действия", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, мария захарова, дональд трамп
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Мария Захарова, Дональд Трамп
Захарова оценила роль США в урегулировании украинского кризиса

Захарова: все будет зависеть от действий Трампа и его команды по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную роль Вашингтона в урегулировании украинского кризиса, заявила, что всё будет зависеть от конкретных действий президента США Дональда Трампа и его команды.
"Всё будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации, воплощенных в этих самых действиях. Сейчас пока много слов, много заявлений. Какой-то четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет. Поэтому и рассуждать о перспективах переговорах или о чем-либо вообще в этом контексте было бы преждевременно... Будем ориентироваться на конкретные шаги и действия", - сказала Захарова на брифинге.
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В миреРоссияВашингтон (штат)СШАМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
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