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Персонал оперативно устранил последствия атак ВСУ, заявил директор ЗАЭС
Персонал оперативно устранил последствия атак ВСУ, заявил директор ЗАЭС - РИА Новости, 06.02.2025
Персонал оперативно устранил последствия атак ВСУ, заявил директор ЗАЭС
Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оперативно устраняет все последствия атак украинских боевиков, рассказал РИА Новости директор станции Юрий... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:07:00+03:00
2025-02-06T16:07:00+03:00
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 6 фев - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оперативно устраняет все последствия атак украинских боевиков, рассказал РИА Новости директор станции Юрий Черничук. Ранее сообщалось о ряде повреждений объектов инфраструктуры ЗАЭС. "Были удары и по энергоблокам, по градирне, учебно-тренировочному центру, по подстанции и т.д. Все последствия, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию станции, в том режиме, в котором она сейчас работает, мы оперативно устраняем", - сказал Черничук. Черничук ранее заявил РИА Новости, что активность ВСУ, в том числе интенсивность атак БПЛА, в районе Запорожской атомной электростанции достаточно высока. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Вооруженные силы Украины
Персонал оперативно устранил последствия атак ВСУ, заявил директор ЗАЭС
Черничук: персонал ЗАЭС оперативно устраняет последствия всех атак ВСУ