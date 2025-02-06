https://ria.ru/20250206/zaes-1997707867.html

На ЗАЭС заявили о высокой активности ВСУ в районе станции

На ЗАЭС заявили о высокой активности ВСУ в районе станции - РИА Новости, 06.02.2025

На ЗАЭС заявили о высокой активности ВСУ в районе станции

Активность ВСУ, в том числе интенсивность атак БПЛА, в районе Запорожской атомной электростанции достаточно высока, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:42:00+03:00

2025-02-06T12:42:00+03:00

2025-02-06T12:42:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР, 6 фев - РИА Новости. Активность ВСУ, в том числе интенсивность атак БПЛА, в районе Запорожской атомной электростанции достаточно высока, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "Военная активность вокруг станции в последнее время достаточно высокая. В том числе высока дроновая активность в городской черте Энергодара. Только 2 февраля 2025 года было зафиксировано семь атак дронов-камикадзе по объектам города", - сказал Черничук. Он пояснил, что с начала года повреждений инфраструктуры города и объектов станции не зафиксировано.

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

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энергодар, вооруженные силы украины