https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html
Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей
Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей - РИА Новости, 06.02.2025
Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей
Заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - ахинея и вздор, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:24:00+03:00
2025-02-06T11:24:00+03:00
2025-02-06T11:24:00+03:00
россия
украина
днепр (город)
владимир зеленский
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - ахинея и вздор, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский живет в своей виртуальной реальности. Его заявление – это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, уровень и квалификация сотрудников ЗАЭС постоянно повышаются. "Даже несмотря на то, что атомная станция пока не генерирует электроэнергию из-за опасности обстрелов со стороны ВСУ, находится она намного в лучшем состоянии, чем когда была под контролем Украины. Киевские власти из ядерного объекта выжимали все соки, не вкладывая в ее ремонт, модернизацию и развитие", - сказал Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
россия
украина
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепр (город), владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Днепр (город), Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей
Рогов: ЗАЭС находится в прекрасном состоянии, заявления Зеленского это вздор