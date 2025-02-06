https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей

Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей - РИА Новости, 06.02.2025

Рогов назвал слова Зеленского о ЗАЭС ахинеей

Заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - ахинея и вздор, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:24:00+03:00

2025-02-06T11:24:00+03:00

2025-02-06T11:24:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - ахинея и вздор, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский живет в своей виртуальной реальности. Его заявление – это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, уровень и квалификация сотрудников ЗАЭС постоянно повышаются. "Даже несмотря на то, что атомная станция пока не генерирует электроэнергию из-за опасности обстрелов со стороны ВСУ, находится она намного в лучшем состоянии, чем когда была под контролем Украины. Киевские власти из ядерного объекта выжимали все соки, не вкладывая в ее ремонт, модернизацию и развитие", - сказал Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html

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россия, украина, днепр (город), владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины