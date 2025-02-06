https://ria.ru/20250206/yars-1997640971.html
Комплексы "Ярс" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование
Комплексы "Ярс" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование - РИА Новости, 06.02.2025
Комплексы "Ярс" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование
Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" в Йошкар-Олинском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:32:00+03:00
2025-02-06T05:32:00+03:00
2025-02-06T05:32:00+03:00
безопасность
космос - риа наука
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985261297_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_4406b2a0af19faa46d467d1d3932267a.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" в Йошкар-Олинском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России. "В Йошкар-Олинском соединении Ракетных войск стратегического назначения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Расчеты ПГРК "Ярс" выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения", - сказали в ведомстве. Также военнослужащие решают вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам. В ходе маневренных действий подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241029/minoborony-1980779636.html
https://ria.ru/20250102/yars-1992282738.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985261297_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c76f45beccc251f448b8c94bd58a7b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Космос - РИА Наука, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ракетные войска стратегического назначения
Комплексы "Ярс" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование
Минобороны: комплексы "Ярс" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование