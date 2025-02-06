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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025
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01:55 06.02.2025 (обновлено: 06:34 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vzryvy-1997631014.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В шести украинских регионах прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:55:00+03:00
2025-02-06T06:34:00+03:00
в мире
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умань
канев
сумы
черкасская область
сумская область
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В шести украинских регионах прогремели взрывы, передают местные СМИ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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умань
канев
сумы
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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В шести украинских регионах прогремели взрывы, передают местные СМИ.
  • В 0:19 о таких случаях в Харькове писало издание "Страна.ua" в Telegram;
  • В 0:32 ночи 24 канал сообщил, что взрыв прогремел и в Сумах;
  • По данным ТСН от 01:30 и 01:40, эти инциденты произошли также в Умани и Каневе в Черкасской области;
  • В 01:59 он опубликовал информацию о повторных взрывах в Харькове и Сумах;
  • Как сообщил этот же телеканал в 02:34, они прогремели и в Киеве, а в 03:00 — в его пригороде;
  • В 02:39 стало известно о похожих инцидентах в Винницкой области;
  • В 02:57 поступили данные о новых взрывах в Умани;
  • В 03:25 — в Житомире.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаХарьковУманьКаневСумыЧеркасская областьСумская областьХарьковская областьВинницкая областьЖитомирЖитомирская областьКиевКиевская область
 
 
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