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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В шести украинских регионах прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:55:00+03:00

2025-02-06T01:55:00+03:00

2025-02-06T06:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В шести украинских регионах прогремели взрывы, передают местные СМИ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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