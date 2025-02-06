Рейтинг@Mail.ru
В городе Умань прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 06.02.2025 (обновлено: 01:38 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vzryvy-1997629689.html
В городе Умань прогремели взрывы
В городе Умань прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025
В городе Умань прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:33:00+03:00
2025-02-06T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
умань
вооруженные силы украины
черкасская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:116:1281:836_1920x0_80_0_0_933a26e92d935297e6cf8a2f080ea312.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале."Умань, Черкасская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях звучат сирены воздушной тревоги.Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и взрыве в Сумах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
умань
черкасская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_01444358767eb81ed344e66c95bd8e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, умань, вооруженные силы украины, черкасская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Умань, Вооруженные силы Украины, Черкасская область, Россия
В городе Умань прогремели взрывы

В городе Умань после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Умань, Черкасская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ
4 февраля, 11:23
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и взрыве в Сумах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУманьВооруженные силы УкраиныЧеркасская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала