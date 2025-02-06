https://ria.ru/20250206/vzryvy-1997629689.html

В городе Умань прогремели взрывы

В городе Умань прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025

В городе Умань прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:33:00+03:00

2025-02-06T01:33:00+03:00

2025-02-06T01:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале."Умань, Черкасская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях звучат сирены воздушной тревоги.Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и взрыве в Сумах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, умань, вооруженные силы украины, черкасская область, россия