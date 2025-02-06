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В городе Умань прогремели взрывы
В городе Умань прогремели взрывы - РИА Новости, 06.02.2025
В городе Умань прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:33:00+03:00
2025-02-06T01:33:00+03:00
2025-02-06T01:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале."Умань, Черкасская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях звучат сирены воздушной тревоги.Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и взрыве в Сумах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, умань, вооруженные силы украины, черкасская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Умань, Вооруженные силы Украины, Черкасская область, Россия
В городе Умань прогремели взрывы
В городе Умань после воздушной тревоги прогремели взрывы