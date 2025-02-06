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Правительство выделило средства на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс - РИА Новости, 06.02.2025
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21:04 06.02.2025 (обновлено: 22:36 06.02.2025)
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Правительство выделило средства на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс
Правительство выделило средства на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс - РИА Новости, 06.02.2025
Правительство выделило средства на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс
Правительство выделило российским регионам средства для единовременной выплаты гражданам, вынужденно покинувшим Донбасс, следует из распоряжения на портале... РИА Новости, 06.02.2025
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство выделило российским регионам средства для единовременной выплаты гражданам, вынужденно покинувшим Донбасс, следует из распоряжения на портале правовой информации."Выделить в 2025 году &lt;...&gt; бюджетные ассигнования в размере 411 930 тысяч рублей из резервного фонда правительства, имея в виду осуществление выплаты единовременной материальной помощи 41 193 гражданам и лицам без гражданства в размере десяти тысяч рублей на человека", — говорится в документе.Речь идет о тех, кто постоянно проживал, но был вынужден покинуть территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и прибыл в Россию.Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России проходили с 23 по 27 сентября 2022 года. После обработки 100% бюллетеней в ДНР за высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.Киевский режим не согласен с волеизъявлением народа и продолжает обстреливать эти территории.
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россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, правительство рф, общество
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Правительство РФ, Общество
Правительство выделило средства на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс

Правительство выделило 411 930 тыс руб на выплаты вынужденно покинувшим Донбасс

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус
Беженцы готовятся к посадке в автобус - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Беженцы готовятся к посадке в автобус. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Правительство выделило российским регионам средства для единовременной выплаты гражданам, вынужденно покинувшим Донбасс, следует из распоряжения на портале правовой информации.
«
"Выделить в 2025 году <...> бюджетные ассигнования в размере 411 930 тысяч рублей из резервного фонда правительства, имея в виду осуществление выплаты единовременной материальной помощи 41 193 гражданам и лицам без гражданства в размере десяти тысяч рублей на человека", — говорится в документе.
Речь идет о тех, кто постоянно проживал, но был вынужден покинуть территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и прибыл в Россию.
Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России проходили с 23 по 27 сентября 2022 года. После обработки 100% бюллетеней в ДНР за высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
Киевский режим не согласен с волеизъявлением народа и продолжает обстреливать эти территории.
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РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассПравительство РФОбщество
 
 
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