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СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 06.02.2025 (обновлено: 10:08 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vyplata-1997663011.html
СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России
СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России
Американская компания — производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион рублей российскому военному, сообщает Mash. В публикации говорится, что... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:03:00+03:00
2025-02-06T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
pratt & whitney
f-16
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская компания — производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион рублей российскому военному, сообщает Mash. В публикации говорится, что предприятие Pratt &amp; Whitney работало в России до 2022 года, а когда уходило с российского рынка, не заплатило компании, которая предоставляла им машины в аренду, два миллиона рублей. "Договориться не получилось, долг передали коллекторам, случился суд и предсказуемое решение — взыскать с американцев два миллиона", — говорится в публикации. По данным Mash, этими деньгами компания по аренде машин решила поделиться с бывшим коллегой, юристом Николаем, который в 2024 ушел на СВО и был ранен в ногу осколками мины.
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в мире, россия, pratt & whitney, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Pratt & Whitney, F-16
СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России

Mash: боец ВС России получит миллион рублей от производителя двигателей F-16

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская компания — производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион рублей российскому военному, сообщает Mash.

В публикации говорится, что предприятие Pratt & Whitney работало в России до 2022 года, а когда уходило с российского рынка, не заплатило компании, которая предоставляла им машины в аренду, два миллиона рублей.

"Договориться не получилось, долг передали коллекторам, случился суд и предсказуемое решение — взыскать с американцев два миллиона", — говорится в публикации.

По данным Mash, этими деньгами компания по аренде машин решила поделиться с бывшим коллегой, юристом Николаем, который в 2024 ушел на СВО и был ранен в ногу осколками мины.
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