СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России
Mash: боец ВС России получит миллион рублей от производителя двигателей F-16
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская компания — производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион рублей российскому военному, сообщает Mash.
В публикации говорится, что предприятие Pratt & Whitney работало в России до 2022 года, а когда уходило с российского рынка, не заплатило компании, которая предоставляла им машины в аренду, два миллиона рублей.
"Договориться не получилось, долг передали коллекторам, случился суд и предсказуемое решение — взыскать с американцев два миллиона", — говорится в публикации.
По данным Mash, этими деньгами компания по аренде машин решила поделиться с бывшим коллегой, юристом Николаем, который в 2024 ушел на СВО и был ранен в ногу осколками мины.
В публикации говорится, что предприятие Pratt & Whitney работало в России до 2022 года, а когда уходило с российского рынка, не заплатило компании, которая предоставляла им машины в аренду, два миллиона рублей.
"Договориться не получилось, долг передали коллекторам, случился суд и предсказуемое решение — взыскать с американцев два миллиона", — говорится в публикации.
По данным Mash, этими деньгами компания по аренде машин решила поделиться с бывшим коллегой, юристом Николаем, который в 2024 ушел на СВО и был ранен в ногу осколками мины.
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