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СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России

СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: производитель двигателей F-16 выплатит миллион бойцу армии России

Американская компания — производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион рублей российскому военному, сообщает Mash. В публикации говорится, что... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:03:00+03:00

2025-02-06T10:03:00+03:00

2025-02-06T10:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американская компания — производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион рублей российскому военному, сообщает Mash. В публикации говорится, что предприятие Pratt & Whitney работало в России до 2022 года, а когда уходило с российского рынка, не заплатило компании, которая предоставляла им машины в аренду, два миллиона рублей. "Договориться не получилось, долг передали коллекторам, случился суд и предсказуемое решение — взыскать с американцев два миллиона", — говорится в публикации. По данным Mash, этими деньгами компания по аренде машин решила поделиться с бывшим коллегой, юристом Николаем, который в 2024 ушел на СВО и был ранен в ногу осколками мины.

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991956448.html

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в мире, россия, pratt & whitney, f-16