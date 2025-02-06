https://ria.ru/20250206/vymogatelstvo-1997652572.html
Новосибирского бизнесмена заподозрили в вымогательстве у руководства завода
Новосибирского бизнесмена заподозрили в вымогательстве у руководства завода - РИА Новости, 06.02.2025
Новосибирского бизнесмена заподозрили в вымогательстве у руководства завода
Глава коммерческой организации в Новосибирской области и двое его подчиненных подозреваются в вымогательстве 13 миллионов рублей у руководства одного из местных РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:05:00+03:00
2025-02-06T09:05:00+03:00
2025-02-06T09:05:00+03:00
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Глава коммерческой организации в Новосибирской области и двое его подчиненных подозреваются в вымогательстве 13 миллионов рублей у руководства одного из местных машиностроительных заводов за передачу уже оплаченного оборудования, сообщает в четверг УФСБ по Новосибирской области. "Руководитель коммерческой организации совместно со своими подчиненными организовал вымогательство денежных средств у заместителя генерального директора крупного промышленного предприятия за передачу ему оборудования, необходимого для производственного процесса", - говорится в сообщении. Название завода не раскрывается. В управлении пояснили, что высокотехнологичное оборудование находилось у новосибирских коммерсантов в лизинге, при этом по договорам сублизинга завод за него уже рассчитался. Однако, несмотря на это, за подписание актов приема-передачи оборудования коммерсанты потребовали от конечных владельцев 13 миллионов рублей. "При получении затребованной суммы трое предпринимателей задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - сообщили в УФСБ. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил в отношении предполагаемых вымогателей три уголовных дела. В отношении фактического руководителя коммерческой организации – об организации коммерческого подкупа группой лиц с вымогательством за незаконные действия. В отношении директора фирмы – за коммерческий подкуп группой лиц с вымогательством за незаконные действия. В отношении посредника при передаче денег – за посредничество в коммерческом подкупе. Бердский городской суд Новосибирской области заключил всех троих фигурантов под стражу.
https://ria.ru/20240901/doklad-1969859038.html
https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, россия, бердский городской суд
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Бердский городской суд
Новосибирского бизнесмена заподозрили в вымогательстве у руководства завода
ФСБ: вымогавшего 13 млн руб новосибирского бизнесмена задержали с поличным
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Глава коммерческой организации в Новосибирской области и двое его подчиненных подозреваются в вымогательстве 13 миллионов рублей у руководства одного из местных машиностроительных заводов за передачу уже оплаченного оборудования, сообщает в четверг УФСБ по Новосибирской области.
"Руководитель коммерческой организации совместно со своими подчиненными организовал вымогательство денежных средств у заместителя генерального директора крупного промышленного предприятия за передачу ему оборудования, необходимого для производственного процесса", - говорится в сообщении.
Название завода не раскрывается.
В управлении пояснили, что высокотехнологичное оборудование находилось у новосибирских коммерсантов в лизинге, при этом по договорам сублизинга завод за него уже рассчитался. Однако, несмотря на это, за подписание актов приема-передачи оборудования коммерсанты потребовали от конечных владельцев 13 миллионов рублей.
«
"При получении затребованной суммы трое предпринимателей задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - сообщили в УФСБ.
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России
по Новосибирской области
возбудил в отношении предполагаемых вымогателей три уголовных дела. В отношении фактического руководителя коммерческой организации – об организации коммерческого подкупа группой лиц с вымогательством за незаконные действия. В отношении директора фирмы – за коммерческий подкуп группой лиц с вымогательством за незаконные действия. В отношении посредника при передаче денег – за посредничество в коммерческом подкупе.
Бердский городской суд
Новосибирской области заключил всех троих фигурантов под стражу.