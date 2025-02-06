https://ria.ru/20250206/vymogatelstvo-1997652572.html

Новосибирского бизнесмена заподозрили в вымогательстве у руководства завода

Новосибирского бизнесмена заподозрили в вымогательстве у руководства завода - РИА Новости, 06.02.2025

Новосибирского бизнесмена заподозрили в вымогательстве у руководства завода

Глава коммерческой организации в Новосибирской области и двое его подчиненных подозреваются в вымогательстве 13 миллионов рублей у руководства одного из местных РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:05:00+03:00

2025-02-06T09:05:00+03:00

2025-02-06T09:05:00+03:00

происшествия

новосибирская область

россия

бердский городской суд

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НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Глава коммерческой организации в Новосибирской области и двое его подчиненных подозреваются в вымогательстве 13 миллионов рублей у руководства одного из местных машиностроительных заводов за передачу уже оплаченного оборудования, сообщает в четверг УФСБ по Новосибирской области. "Руководитель коммерческой организации совместно со своими подчиненными организовал вымогательство денежных средств у заместителя генерального директора крупного промышленного предприятия за передачу ему оборудования, необходимого для производственного процесса", - говорится в сообщении. Название завода не раскрывается. В управлении пояснили, что высокотехнологичное оборудование находилось у новосибирских коммерсантов в лизинге, при этом по договорам сублизинга завод за него уже рассчитался. Однако, несмотря на это, за подписание актов приема-передачи оборудования коммерсанты потребовали от конечных владельцев 13 миллионов рублей. "При получении затребованной суммы трое предпринимателей задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - сообщили в УФСБ. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУСК России по Новосибирской области возбудил в отношении предполагаемых вымогателей три уголовных дела. В отношении фактического руководителя коммерческой организации – об организации коммерческого подкупа группой лиц с вымогательством за незаконные действия. В отношении директора фирмы – за коммерческий подкуп группой лиц с вымогательством за незаконные действия. В отношении посредника при передаче денег – за посредничество в коммерческом подкупе. Бердский городской суд Новосибирской области заключил всех троих фигурантов под стражу.

https://ria.ru/20240901/doklad-1969859038.html

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новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, россия, бердский городской суд