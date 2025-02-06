https://ria.ru/20250206/vuzy-1997798736.html

Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы

Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы

Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:42:00+03:00

2025-02-06T17:42:00+03:00

2025-02-06T17:51:00+03:00

россия

образование - общество

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин."Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.Президент подчеркнул, что на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, образование - общество, владимир путин