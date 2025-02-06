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Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы - РИА Новости, 06.02.2025
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17:42 06.02.2025 (обновлено: 17:51 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vuzy-1997798736.html
Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы
Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы
Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:42:00+03:00
2025-02-06T17:51:00+03:00
россия
образование - общество
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин."Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.Президент подчеркнул, что на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся.
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россия, образование - общество, владимир путин
Россия, Образование - Общество, Владимир Путин
Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы

Путин призвал исключить устаревшие и архаичные курсы из вузовской программы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент подчеркнул, что на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся.
III Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
День российской науки
8 февраля 2024, 02:32
 
РоссияОбразование - ОбществоВладимир Путин
 
 
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