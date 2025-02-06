Путин призвал исключить устаревшие курсы из вузовской программы
Путин призвал исключить устаревшие и архаичные курсы из вузовской программы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент подчеркнул, что на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся.
День российской науки
8 февраля 2024, 02:32