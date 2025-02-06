https://ria.ru/20250206/vsu-1997824296.html

ВСУ повредили школу и детский сад в Пантелеймоновке в ДНР

ВСУ повредили школу и детский сад в Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 06.02.2025

ВСУ повредили школу и детский сад в Пантелеймоновке в ДНР

Школа, детский сад и жилые дома повреждены в результате обстрела ВСУ в Пантелеймоновке в Ясиноватском муниципальном округе в ДНР, сообщило в Telegram-канала... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:11:00+03:00

2025-02-06T19:11:00+03:00

2025-02-06T19:11:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Школа, детский сад и жилые дома повреждены в результате обстрела ВСУ в Пантелеймоновке в Ясиноватском муниципальном округе в ДНР, сообщило в Telegram-канала управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ выпустили 10 ракет РСЗО по этому населенному пункту. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт обстрела населенного пункта Пантелеймоновка из РСЗО калибром 122 миллиметров, а также уточнили тип выпущенных ракет", - говорится в сообщении управления. Повреждения фиксируются по 12 адресам, среди них: частные и многоквартирные дома, нефункционирующее здание центра социального обслуживания, здание ЖКХ, детский сад и школа. Согласно данным управления, по состоянию на 17.00, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступало. Отмечается, что противник вел огонь с применением шрапнельных ракет JROF-HEF производства Словакии увеличенной до 40,2 километра дальности, предположительно, из района Степановки на краматорском направлении. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия