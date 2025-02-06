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ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/vsu-1997820079.html
ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками
ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками - РИА Новости, 06.02.2025
ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками
Украинские войска в четверг атаковали три города в Запорожской области, включая Мелитополь и Энергодар, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:54:00+03:00
2025-02-06T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали три города в Запорожской области, включая Мелитополь и Энергодар, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "В Васильевке сегодня зафиксировано несколько вражеских атак с применением БПЛА: по водонапорной башне, частному сектору и многоквартирному дому. В результате чего поврежден гражданский автомобиль, который находился во дворе участка, выбиты оконные стекла жилого частного дома и одной из квартир", - написал Тицкий. Кроме того, по его словам, противник попытался атаковать электроподстанцию в Энергодаре. "Беспилотник сбит на подлете", - подчеркнул Тицкий. Кроме того, по его словам, также над Мелитополем ранним утром прозвучал взрыв. "Вражеская атака отражена силами противовоздушной обороны", - подчеркнул Тицкий. По его словам, также зафиксировано не менее трех взрывов на окраине села Новгород Куйбышевского района. "Обстрел производился ночью. Предположительно, противник применил РСЗО HIMARS кассетного типа", - подчеркнул замгубернатора. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250206/zaes-1997707867.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками

Вице-губернатор Тицкий: ВСУ атаковали три города в Запорожской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали три города в Запорожской области, включая Мелитополь и Энергодар, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
"В Васильевке сегодня зафиксировано несколько вражеских атак с применением БПЛА: по водонапорной башне, частному сектору и многоквартирному дому. В результате чего поврежден гражданский автомобиль, который находился во дворе участка, выбиты оконные стекла жилого частного дома и одной из квартир", - написал Тицкий.
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Кроме того, по его словам, противник попытался атаковать электроподстанцию в Энергодаре. "Беспилотник сбит на подлете", - подчеркнул Тицкий.
Кроме того, по его словам, также над Мелитополем ранним утром прозвучал взрыв. "Вражеская атака отражена силами противовоздушной обороны", - подчеркнул Тицкий.
По его словам, также зафиксировано не менее трех взрывов на окраине села Новгород Куйбышевского района. "Обстрел производился ночью. Предположительно, противник применил РСЗО HIMARS кассетного типа", - подчеркнул замгубернатора.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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