ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками
Вице-губернатор Тицкий: ВСУ атаковали три города в Запорожской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали три города в Запорожской области, включая Мелитополь и Энергодар, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
"В Васильевке сегодня зафиксировано несколько вражеских атак с применением БПЛА: по водонапорной башне, частному сектору и многоквартирному дому. В результате чего поврежден гражданский автомобиль, который находился во дворе участка, выбиты оконные стекла жилого частного дома и одной из квартир", - написал Тицкий.
Кроме того, по его словам, противник попытался атаковать электроподстанцию в Энергодаре. "Беспилотник сбит на подлете", - подчеркнул Тицкий.
Кроме того, по его словам, также над Мелитополем ранним утром прозвучал взрыв. "Вражеская атака отражена силами противовоздушной обороны", - подчеркнул Тицкий.
По его словам, также зафиксировано не менее трех взрывов на окраине села Новгород Куйбышевского района. "Обстрел производился ночью. Предположительно, противник применил РСЗО HIMARS кассетного типа", - подчеркнул замгубернатора.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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