https://ria.ru/20250206/vsu-1997820079.html

ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками

ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками - РИА Новости, 06.02.2025

ВСУ атаковали города в Запорожской области беспилотниками

Украинские войска в четверг атаковали три города в Запорожской области, включая Мелитополь и Энергодар, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:54:00+03:00

2025-02-06T18:54:00+03:00

2025-02-06T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали три города в Запорожской области, включая Мелитополь и Энергодар, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "В Васильевке сегодня зафиксировано несколько вражеских атак с применением БПЛА: по водонапорной башне, частному сектору и многоквартирному дому. В результате чего поврежден гражданский автомобиль, который находился во дворе участка, выбиты оконные стекла жилого частного дома и одной из квартир", - написал Тицкий. Кроме того, по его словам, противник попытался атаковать электроподстанцию в Энергодаре. "Беспилотник сбит на подлете", - подчеркнул Тицкий. Кроме того, по его словам, также над Мелитополем ранним утром прозвучал взрыв. "Вражеская атака отражена силами противовоздушной обороны", - подчеркнул Тицкий. По его словам, также зафиксировано не менее трех взрывов на окраине села Новгород Куйбышевского района. "Обстрел производился ночью. Предположительно, противник применил РСЗО HIMARS кассетного типа", - подчеркнул замгубернатора. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250206/zaes-1997707867.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия