https://ria.ru/20250206/vsu-1997755870.html

ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области

ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области

Российские подразделения отразили попытку ВСУ контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:23:00+03:00

2025-02-06T15:23:00+03:00

2025-02-06T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения отразили попытку ВСУ контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны.В четверг утром украинские войска предприняли попытку контрнаступления в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок."По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск", — подчеркнули в ведомстве.Потери противника составили:Кроме того, за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.Авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Искрисковщина, Мирлоги, Мирополье, Могрица, Садки, Стецковка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html

https://ria.ru/20250206/minoborony-1997755070.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, украина