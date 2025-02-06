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ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
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15:23 06.02.2025 (обновлено: 15:48 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vsu-1997755870.html
ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области
ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области
Российские подразделения отразили попытку ВСУ контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:23:00+03:00
2025-02-06T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
украина
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения отразили попытку ВСУ контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны.В четверг утром украинские войска предприняли попытку контрнаступления в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок."По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск", — подчеркнули в ведомстве.Потери противника составили:Кроме того, за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.Авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Искрисковщина, Мирлоги, Мирополье, Могрица, Садки, Стецковка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина
ВСУ потеряли шесть танков при попытке контратаки в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли 14 бронемашин при попытке контрнаступления в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения отразили попытку ВСУ контратаковать в Курской области, сообщило Минобороны.
В четверг утром украинские войска предприняли попытку контрнаступления в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область
Вчера, 14:33
"По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск", — подчеркнули в ведомстве.
Потери противника составили:
  • шесть танков;
  • три машины разграждения;
  • три боевые машины пехоты;
  • 14 боевых бронированных машин.
Кроме того, за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
Авиация и артиллерия успешно поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Искрисковщина, Мирлоги, Мирополье, Могрица, Садки, Стецковка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьУкраина
 
 
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