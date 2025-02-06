https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html

СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область

СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область

Террористическое нападение на Курскую область не принесло успехов ВСУ, в нем не было необходимости, заявил командир украинской роты с позывным "Браконьер" в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:33:00+03:00

2025-02-06T14:33:00+03:00

2025-02-06T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Террористическое нападение на Курскую область не принесло успехов ВСУ, в нем не было необходимости, заявил командир украинской роты с позывным "Браконьер" в интервью газете Daily Mail. По мнению "Браконьера", нападения на Курскую область - это политическая авантюра Киева. "У нас там ноль (тактических) успехов. Нам это... не нужно", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html

https://ria.ru/20250206/lemmi-1997681279.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф