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СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 06.02.2025 (обновлено: 14:34 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html
СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область
СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область
Террористическое нападение на Курскую область не принесло успехов ВСУ, в нем не было необходимости, заявил командир украинской роты с позывным "Браконьер" в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:33:00+03:00
2025-02-06T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Террористическое нападение на Курскую область не принесло успехов ВСУ, в нем не было необходимости, заявил командир украинской роты с позывным "Браконьер" в интервью газете Daily Mail. По мнению "Браконьера", нападения на Курскую область - это политическая авантюра Киева. "У нас там ноль (тактических) успехов. Нам это... не нужно", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html
https://ria.ru/20250206/lemmi-1997681279.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ: в ВСУ пожаловались на бессмысленность нападения на Курскую область

Daily Mail: в ВСУ пожаловались на ненужность нападения на Курскую область

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Террористическое нападение на Курскую область не принесло успехов ВСУ, в нем не было необходимости, заявил командир украинской роты с позывным "Браконьер" в интервью газете Daily Mail.
По мнению "Браконьера", нападения на Курскую область - это политическая авантюра Киева.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Раде раскрыли неожиданную причину визита главы МИД Британии в Киев
Вчера, 08:31
"У нас там ноль (тактических) успехов. Нам это... не нужно", - добавил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве
Вчера, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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