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Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/vsu-1997726450.html
Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными
Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными - РИА Новости, 06.02.2025
Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными
Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:50:00+03:00
2025-02-06T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными. "Моего мужа застрелили... Мы ушли и жили у соседки в подвале. Нужна была вода, у нас дома была вода, он пошел за водой. Я ждала-ждала, нет, пошла. Вот и все", - рассказала она. По ее словам, они жили в ужасающих условиях. "Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли", - заметила собеседница. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие мирные жители.
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html
курская область
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными

Курская жительница рассказала, что ВСУ убили ее мужа, когда он пошел за водой

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными.
"Моего мужа застрелили... Мы ушли и жили у соседки в подвале. Нужна была вода, у нас дома была вода, он пошел за водой. Я ждала-ждала, нет, пошла. Вот и все", - рассказала она.
По ее словам, они жили в ужасающих условиях. "Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли", - заметила собеседница.
Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие мирные жители.
Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей
19 января, 00:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
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