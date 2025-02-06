https://ria.ru/20250206/vsu-1997726450.html

Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными

Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными - РИА Новости, 06.02.2025

Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными

Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:50:00+03:00

2025-02-06T13:50:00+03:00

2025-02-06T13:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными. "Моего мужа застрелили... Мы ушли и жили у соседки в подвале. Нужна была вода, у нас дома была вода, он пошел за водой. Я ждала-ждала, нет, пошла. Вот и все", - рассказала она. По ее словам, они жили в ужасающих условиях. "Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли", - заметила собеседница. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие мирные жители.

https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область