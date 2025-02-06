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Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными
Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными - РИА Новости, 06.02.2025
Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными
Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:50:00+03:00
2025-02-06T13:50:00+03:00
2025-02-06T13:50:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными. "Моего мужа застрелили... Мы ушли и жили у соседки в подвале. Нужна была вода, у нас дома была вода, он пошел за водой. Я ждала-ждала, нет, пошла. Вот и все", - рассказала она. По ее словам, они жили в ужасающих условиях. "Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли", - заметила собеседница. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие мирные жители.
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
Жительница Курской области рассказала об убийстве мужа украинскими военными
Курская жительница рассказала, что ВСУ убили ее мужа, когда он пошел за водой
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 фев – РИА Новости. Жительница недавно освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказала РИА Новости, что ее муж был убит украинскими военными.
"Моего мужа застрелили... Мы ушли и жили у соседки в подвале. Нужна была вода, у нас дома была вода, он пошел за водой. Я ждала-ждала, нет, пошла. Вот и все", - рассказала она.
По ее словам, они жили в ужасающих условиях. "Остались без связи, без воды, без света, без тепла. Выживали как могли", - заметила собеседница.
Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие мирные жители.