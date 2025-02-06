Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке - РИА Новости, 06.02.2025
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке
Украинские военные в Новогродовке в ДНР взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить наличие мин в помещениях, об этом РИА Новости рассказал пострадавший... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:39:00+03:00
2025-02-06T06:39:00+03:00
в мире
новогродовка
донецкая народная республика
селидово
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные в Новогродовке в ДНР взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить наличие мин в помещениях, об этом РИА Новости рассказал пострадавший от этих действий местный житель Сергей Сиденко. "Вывели из подвала под автоматами с поднятыми руками... Говорит (один из украинских военных - ред.) - открывать. Я открыл первую дверь, а вторая была закрыта. Он сказал - выбивать. Пришлось выбивать дверь. Меня повели дулом вперед, я прошел так по всей квартире. Он думал, что там могут быть мины. Чтобы, если что, то я "бабахнул", а не он", - сказал Сиденко. Он добавил, что украинские военные не только использовали его для разминирования, но и подвергали его вместе с братом издевательствам. "Вышли мы, они нас раздели в подъезде. Я стою на ступеньках. Один (украинский военный - ред.) немножко выше, на две ступеньки стоит. Как стрельнул, прямо брату под ноги. Возле моей головы вот так пролетело брату под ноги", - поделился Сиденко. Новогродовка - город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировке ВСУ.
https://ria.ru/20250205/voennye-1997418258.html
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
новогродовка
донецкая народная республика
селидово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_918c178e0ae00498f2db030c1eae5dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новогродовка, донецкая народная республика, селидово, вооруженные силы украины
В мире, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Селидово, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке

Беженец Сиденко: ВСУ использовали мирного жителя Новогродовки для разминирования

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные в Новогродовке в ДНР взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить наличие мин в помещениях, об этом РИА Новости рассказал пострадавший от этих действий местный житель Сергей Сиденко.
"Вывели из подвала под автоматами с поднятыми руками... Говорит (один из украинских военных - ред.) - открывать. Я открыл первую дверь, а вторая была закрыта. Он сказал - выбивать. Пришлось выбивать дверь. Меня повели дулом вперед, я прошел так по всей квартире. Он думал, что там могут быть мины. Чтобы, если что, то я "бабахнул", а не он", - сказал Сиденко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ расстреливали мирных
Вчера, 04:34
Он добавил, что украинские военные не только использовали его для разминирования, но и подвергали его вместе с братом издевательствам.
"Вышли мы, они нас раздели в подъезде. Я стою на ступеньках. Один (украинский военный - ред.) немножко выше, на две ступеньки стоит. Как стрельнул, прямо брату под ноги. Возле моей головы вот так пролетело брату под ноги", - поделился Сиденко.
Новогродовка - город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировке ВСУ.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
"Ситуация критическая". В Германии прокомментировали положение ВСУ
4 февраля, 11:23
 
В миреНовогродовкаДонецкая Народная РеспубликаСелидовоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала