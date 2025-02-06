https://ria.ru/20250206/vsu-1997643505.html
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке - РИА Новости, 06.02.2025
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке
Украинские военные в Новогродовке в ДНР взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить наличие мин в помещениях, об этом РИА Новости рассказал пострадавший... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:39:00+03:00
2025-02-06T06:39:00+03:00
2025-02-06T06:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные в Новогродовке в ДНР взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить наличие мин в помещениях, об этом РИА Новости рассказал пострадавший от этих действий местный житель Сергей Сиденко. "Вывели из подвала под автоматами с поднятыми руками... Говорит (один из украинских военных - ред.) - открывать. Я открыл первую дверь, а вторая была закрыта. Он сказал - выбивать. Пришлось выбивать дверь. Меня повели дулом вперед, я прошел так по всей квартире. Он думал, что там могут быть мины. Чтобы, если что, то я "бабахнул", а не он", - сказал Сиденко. Он добавил, что украинские военные не только использовали его для разминирования, но и подвергали его вместе с братом издевательствам. "Вышли мы, они нас раздели в подъезде. Я стою на ступеньках. Один (украинский военный - ред.) немножко выше, на две ступеньки стоит. Как стрельнул, прямо брату под ноги. Возле моей головы вот так пролетело брату под ноги", - поделился Сиденко. Новогродовка - город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировке ВСУ.
https://ria.ru/20250205/voennye-1997418258.html
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новогродовка, донецкая народная республика, селидово, вооруженные силы украины
В мире, Новогродовка, Донецкая Народная Республика, Селидово, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал, как ВСУ взяли в заложники мирного жителя в Новогродовке
Беженец Сиденко: ВСУ использовали мирного жителя Новогродовки для разминирования
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные в Новогродовке в ДНР взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить наличие мин в помещениях, об этом РИА Новости рассказал пострадавший от этих действий местный житель Сергей Сиденко.
"Вывели из подвала под автоматами с поднятыми руками... Говорит (один из украинских военных - ред.) - открывать. Я открыл первую дверь, а вторая была закрыта. Он сказал - выбивать. Пришлось выбивать дверь. Меня повели дулом вперед, я прошел так по всей квартире. Он думал, что там могут быть мины. Чтобы, если что, то я "бабахнул", а не он", - сказал Сиденко.
Он добавил, что украинские военные не только использовали его для разминирования, но и подвергали его вместе с братом издевательствам.
"Вышли мы, они нас раздели в подъезде. Я стою на ступеньках. Один (украинский военный - ред.) немножко выше, на две ступеньки стоит. Как стрельнул, прямо брату под ноги. Возле моей головы вот так пролетело брату под ноги", - поделился Сиденко.
Новогродовка
- город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово
- Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск
(украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР
. При его освобождении силы РФ
получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировке ВСУ
.