https://ria.ru/20250206/vrach-1997637172.html
Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток
Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток - РИА Новости, 06.02.2025
Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток
Употребление куркумы позволяет замедлить старение клеток и снизить риск хронических заболеваний, включая онкологию, рассказала РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:59:00+03:00
2025-02-06T03:59:00+03:00
2025-02-06T04:00:00+03:00
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Употребление куркумы позволяет замедлить старение клеток и снизить риск хронических заболеваний, включая онкологию, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Куркума, имбирь и перец, например, богаты полифенолами и куркумином, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, включая онкологию", - сказала Тен. Кроме того, куркума способна снизить газообразование, а ее умеренное потребление усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи. В свою очередь, острые специи, такие как чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами. Они стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям, сказала врач.
https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток
Врач Тен: куркума замедлит старение клеток и снизит риск хронических заболеваний
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Употребление куркумы позволяет замедлить старение клеток и снизить риск хронических заболеваний, включая онкологию, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Куркума, имбирь и перец, например, богаты полифенолами и куркумином, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, включая онкологию", - сказала Тен.
Кроме того, куркума способна снизить газообразование, а ее умеренное потребление усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи.
В свою очередь, острые специи, такие как чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами. Они стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям, сказала врач.