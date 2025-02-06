https://ria.ru/20250206/vrach-1997637172.html

Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток

Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток - РИА Новости, 06.02.2025

Врач назвала продукт, замедляющий старение клеток

Употребление куркумы позволяет замедлить старение клеток и снизить риск хронических заболеваний, включая онкологию, рассказала РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:59:00+03:00

2025-02-06T03:59:00+03:00

2025-02-06T04:00:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Употребление куркумы позволяет замедлить старение клеток и снизить риск хронических заболеваний, включая онкологию, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Куркума, имбирь и перец, например, богаты полифенолами и куркумином, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение клеток и снижают риск хронических заболеваний, включая онкологию", - сказала Тен. Кроме того, куркума способна снизить газообразование, а ее умеренное потребление усиливает секрецию желудочного сока и ферментов, ускоряя переваривание пищи. В свою очередь, острые специи, такие как чеснок и хрен, обладают антибактериальными свойствами. Они стимулируют выработку лейкоцитов и повышают сопротивляемость инфекциям, сказала врач.

https://ria.ru/20250131/golubika-1996517702.html

https://ria.ru/20240827/aging-1968574295.html

московская область (подмосковье)

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)