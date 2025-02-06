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Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день - РИА Новости, 06.02.2025

Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Рекомендуется съедать от пяти до шести мандаринов в сутки, при этом распределяя норму в течение всего дня, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:59:00+03:00

2025-02-06T03:59:00+03:00

2025-02-06T03:59:00+03:00

общество

россия

сабина дельманова

питание

здоровье

мандарины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Рекомендуется съедать от пяти до шести мандаринов в сутки, при этом распределяя норму в течение всего дня, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Сабина Дельманова."Норма мандаринов для взрослого человека — пять-шесть штук в день. Желательно распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. И помните: чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит и порция должна быть меньше", — сказала она.Врач отметила, что не менее важно соблюдать сочетание цитрусового с другими продуктами и не употреблять его вместе с жирами и белками мяса, рыбы и птицы.

https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html

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общество, россия, сабина дельманова, питание, здоровье, мандарины