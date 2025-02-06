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Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день - РИА Новости, 06.02.2025
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03:59 06.02.2025
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Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день - РИА Новости, 06.02.2025
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
Рекомендуется съедать от пяти до шести мандаринов в сутки, при этом распределяя норму в течение всего дня, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:59:00+03:00
2025-02-06T03:59:00+03:00
общество
россия
сабина дельманова
питание
здоровье
мандарины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Рекомендуется съедать от пяти до шести мандаринов в сутки, при этом распределяя норму в течение всего дня, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Сабина Дельманова."Норма мандаринов для взрослого человека — пять-шесть штук в день. Желательно распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. И помните: чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит и порция должна быть меньше", — сказала она.Врач отметила, что не менее важно соблюдать сочетание цитрусового с другими продуктами и не употреблять его вместе с жирами и белками мяса, рыбы и птицы.
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общество, россия, сабина дельманова, питание, здоровье, мандарины
Общество, Россия, Сабина Дельманова, Питание, Здоровье, Мандарины
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Врач Дельманова: рекомендуется съедать от 5 до 6 мандаринов в сутки

© Фото : Freepik / azerbaijan stockersМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Freepik / azerbaijan stockers
Мандарины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Рекомендуется съедать от пяти до шести мандаринов в сутки, при этом распределяя норму в течение всего дня, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Сабина Дельманова.
"Норма мандаринов для взрослого человека — пять-шесть штук в день. Желательно распределять эту норму и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. И помните: чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит и порция должна быть меньше", — сказала она.
Врач отметила, что не менее важно соблюдать сочетание цитрусового с другими продуктами и не употреблять его вместе с жирами и белками мяса, рыбы и птицы.
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ОбществоРоссияСабина ДельмановаПитаниеЗдоровьеМандарины
 
 
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