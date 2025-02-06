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Вице-спикер Госдумы предложил расследовать деятельность ВОЗ в России
Вице-спикер Госдумы предложил расследовать деятельность ВОЗ в России - РИА Новости, 06.02.2025
Вице-спикер Госдумы предложил расследовать деятельность ВОЗ в России
Пришло время тщательно расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, приостановив российское членство на время расследования,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:15:00+03:00
2025-02-06T14:15:00+03:00
2025-02-06T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пришло время тщательно расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, приостановив российское членство на время расследования, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство нужно как минимум приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться", - написал Толстой в своем Telegram-канале.По его словам, после выхода США из ВОЗ ее ключевым спонсором станут структуры, аффилированные с Биллом Гейтсом."У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в "организации", которая совсем скоро будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении?"- добавил парламентарий.Вице-спикер Госдумы напомнил, что США являлись главным спонсором ВОЗ, а на третьем месте по объему пожертвований находился фонд Мелинды и Билла Гейтс."Четвертое место — Gavi, вакцинный альянс, в котором последние десять лет главную скрипку играет фонд Гейтсов, вложивший более 4 миллиардов долларов. Среди партнеров Gavi также Всемирный Банк и производители вакцин", - уточнил Толстой.
https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html
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россия, госдума рф, воз, петр толстой, сша, билл гейтс, всемирный банк
Россия, Госдума РФ, ВОЗ, Петр Толстой, США, Билл Гейтс, Всемирный банк
Вице-спикер Госдумы предложил расследовать деятельность ВОЗ в России
Вице-спикер Госдумы Толстой предложил расследовать деятельность ВОЗ в России